No me voy del PAN: Maryjose Gamboa

Carolina Suárez.- María Josefina Gamboa Torales, diputada local del PAN por el distrito de Veracruz rural, descartó, en conferencia de prensa, su salida del partido y añadió que el responsable de difundir esos rumores, en redes sociales, es quien debería aclarar de dónde saca esa información.

“Lo dije desde hace mucho tiempo, llegue por el PAN a la Legislatura local y me quedo con el partido que llegue. Existen cosas que efectivamente no me gustan pero ustedes me conocen y saben que yo no tengo ningún problema en decir las cosas de manera frontal, lo que tenga que decir y a quien tenga que decirlo.”

Añadió que una de sus inconformidades está en la manera como fueron designadas las partidas presupuestales a los medios de comunicación, ya que muchos se acercaron a ella para quejarse y ella respondió que tenían todo su respaldo para proceder de manera legal.

“Porque se quejaban de que sólo habían invitado a algunos medios y yo les dije que tenían mi apoyo y los invité para que presentaran las pruebas correspondientes si se sentían agraviados y para denunciar que el proceso no había sido legal.”