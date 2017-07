No quiero opinar sobre audios obtenidos de forma ilegal: HYL

Redacción.- Héctor Yunes Landa, senador por el estado dijo, en entrevista, que él no quiere opinar de audios obtenidos de forma ilegal, esto luego de la filtración de una conversación telefónica en donde presuntamente Javier Duarte de Ochoa le ordena a Tarek Abdalá desviar mil millones de pesos al PRI nacional.

“Yo no puedo como abogado fundar acusaciones en base a supuestas pruebas obtenidas de forma ilegal”.

¿En caso de que sea cierto?

“Yo no quiero caer en subjetividades”.

¿No es grave senador?

“Yo no puedo caer en subjetividades, yo puedo hablar sobre hechos concretos y reales”.

Sostuvo que al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hay que cargarle todo el peso de la ley por las irregularidades cometidas durante su administración.

Sobre si el diputado federal, Tarek Abdalá, tiene que salir a aclarar la situación, el legislador insistió en que no puede “fundar” llamados en “ilegalidades”.

Rechazó que la grabación sea un elemento más para que proceda el desafuero de Tarek Abdalá en San Lázaro.

¿No hay protección de parte del PRI a Tarek Abdalá?

“Ya te dije que no, obviamente no; a ver, insisto, no defiendo a Terek, ni a Duarte, ni a nadie, lo que yo no puedo como abogado es hacer señalamientos en base a suspuestas pruebas obtenidas de manera ilegal”.

Sin embargo señaló que si existe un desvío de recursos públicos la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene la obligación de denunciarlo.