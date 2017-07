No rebasamos tope de gastos de campaña: Juan Carlos Mezhua

Carolina Suárez.- Juan Carlos Mezhua Campos, alcalde electo de Zongolica por la alianza PAN-PRD, dio a conocer, en conferencia de prensa, que convocará a todos los presidentes municipales electos del estado para trabajar en conjunto, debido al pésimo ejercicio del gobierno a nivel estatal y federal, pues las condiciones en infraestructura carretera, educativa y hospitalaria son terribles, aunado a la carencia de medicinas.

Añadió que los únicos programas que funcionan son los electorales, como los programas de SEDESOL, que funcionan perfectamente y llegan a tiempo a las personas con necesidad pero que esto es claramente con objetivos electorales.

“Todos los proyectos que son de infraestructura, de inversión y que se requieren con urgencia, están literalmente parados, y es realmente una tristeza ver que no hay una respuesta de los gobiernos estatal y federal a las necesidades más sentidas de la población.”

Además rechazó, que los topes de gasto de su campaña hayan sido rebasados en 124 por ciento, según información del Instituto Nacional Electoral (INE).

Afirmó que INE no le notificó nada al respecto al tema de fiscalización y cuando se enteró de esta irregularidad, recurrieron a la revisión de gastos y descubrieron que no se había tomado en cuenta documentación que se había enviado de manera oportuna al organismo.

“A nosotros no nos dieron 24 horas porque no nos notificaron, nos adelantamos, como no nos notificaron, pero sí lo vi en los medios de comunicación, entonces entregamos el reporte al INE Nacional, aunque ya lo habíamos entregado.”

En otro tema, Mezhua Campos, dijo que en su municipio existen 158 guardias comunitarias.

Afirmó que las guardias comunitarias han funcionado históricamente en las zonas indígenas y que esto ha funcionado ya que en sus territorios no existe el crimen organizado.

“Cada localidad tiene una comisión de cuatro o cinco personas honorables de la comunidad que son electas por asamblea y que se encargan de vigilar su propia comunidad, a veces ellos de por sí tiene armas porque son las que utilizan en el campo pero sus métodos son de vigilancia y consenso”, abundó.

Refirió que si alguna persona de alguna comunidad, comete algún delito, lo detienen y lo procesan para llevarlo a la instancia superior que en este caso es la policía municipal.