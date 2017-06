No se presentarán más iniciativas en la LXIV Legislatura, hasta concluir las pendientes: María Eliza Manterola

Redacción.- María Elisa Manterola Sáenz, presidenta de la LXIV Legislatura, informó que se tomó la decisión de que no se presente ninguna iniciativa, ningún anteproyecto hasta que no se avance en el retraso de los dictámenes que hay en comisiones.

“Ayer solicité que se me informe el avance que se lleva y está en comisiones, eso ya lo tratamos también en la Junta de Trabajos Legislativos, donde no se presentarán iniciativas ningún grupo legislativo hasta no dictaminar las pendientes y no tengo el dato exacto cuántas iniciativas hay en comisiones.”

Indicó que “Incluso un diputado solicitó una ampliación de plazo para poder dictaminar, creo que hubo un atraso de un mes cuando diputados no estuvieron, yo creo que si es importante que no es competencia presentar iniciativas y se queden en un cajón, aunque sea el dictamen en negativo tienen que dictaminarse todas las iniciativas”.