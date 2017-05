No se va a privatizar limpia pública: Ana Miriam Ferráez

Carolina Suárez.- Ana Miriam Ferráez Centeno, candidata a la presidencia municipal por Xalapa, dijo que no debe privatizarse el servicio de limpia pública en la ciudad.

Al reunirse con trabajadores de esta área municipal, la abanderada de la alianza PAN-PRD dijo que la privatización de este servicio es una de las principales preocupaciones que le ha manifestado la población, y por ello se ha comprometido a buscar soluciones sin que terceros se hagan cargo del problema.

“Yo no estoy de acuerdo con que se privatice, tenemos que apoyarnos y hacer una alianza ciudadana fuerte, no privatizar por que dicen unos que no lo pueden resolver y entonces buscan que vengan otros a hacerlo, hay que tomar en cuenta las opiniones de quienes trabajan aquí y buscar soluciones”, indicó.

Ferráez Centeno calificó como lamentable el que los trabajadores de la Subdirección de Limpia Pública no cuenten con un espacio digno ni con las condiciones idóneas para desarrollar sus labores.

En un acercamiento con algunos trabajadores de Limpia Pública, estos le manifestaron que no tienen sanitarios y que incluso en ocasiones ni siquiera se les otorgan las herramientas para que realicen sus tareas. Los trabajadores le pidieron que se les tome en cuenta al momento de adquirir insumos y camiones pues son ellos quienes realmente conocen las características que deben tener para brindar un mejor servicio a la población.

Ana Miriam se comprometió a que se luchará para erradicar las prácticas que van en perjuicio de los trabajadores y con ello lograr dotarlos de condiciones laborales adecuadas.