No vendemos alcohol en las peleas de gallos: Jesús Bartolomé Domínguez

Carolina Suárez.- Jesús Bartolomé Domínguez del Club Gallo Totonaco de Zempoala e integrante de la Comisión Mexicana de Promoción Gallística A.C., rechazó, en conferencia de prensa, que en las peleas de gallos haya violencia, se venda alcohol o se realicen apuestas.

“En Veracruz estamos organizados en clubes de casteo donde no se permite la venta de ningún tipo de licor ni ningún tipo de apuesta, que quede claro esto”.

Señaló además que en Veracruz hay más de 100 clubes de casteo donde no se permite la venta de ningún tipo de licor ni apuestas.

“Estamos avalados por el reglamento que maneja la Secretaría de Gobernación a nivel nacional. No hay apuestas y no hay ventas de alcohol en los clubes que estamos registrados, es totalmente falso”.

Aclaró que son gente de campo y de familia, por lo que hasta el momento no ha habido un evento en el último año donde se haya registrado algún problema de violencia en los palenques de estos clubes.

“Pero cuál es la probabilidad de ganar en una casino, alguno de los juegos de azar, en una pelea es el 50 por ciento igual que en una carrera de caballo para el que le guste apostar, no está prohibido y es responsabilidad de cada quien la cantidad o todo lo demás, hablamos de alcohol hay cantinas y bares, y nosotros no acusamos a nadie ni de drogas ni de cosas ilícitas y nos están cargando cosas que no pueden probar.”

Aclaró además que “la naturaleza del gallo es de combate y esto no es algo que ellos inventaron, y al poner dos gallos juntos pelean.”

Por otra parte, Efraín Rábago Echegoyen, presidente de la Comisión Mexicana de Promoción Gallística A.C., señaló que el actuar de algunos diputados de la LXIV Legislatura es incongruente y deshonesto.

Puso como ejemplo que cuando Eva Cadena todavía era diputada le pidió dinero para votar a favor de la iniciativa para legalizar las peleas de gallos.

“Eva Cadena de MORENA, a través de su particular me citó en un lugar, en un despacho, se salió, me dejó con su licenciado y me pidió dinero, me levanté y me fui, pero eso ya es historia, ahorita es otra cosa”.

Dijo además que el diputado Manuel Francisco Martínez del Partido Verde Ecologista, es incongruente, pues “por un lado promueve la defensa de los animales y por otro participa de las actividades que denuncia.”

“Creo que como seres humanos debemos ser coherentes, si yo soy del Partido Verde y realmente quiero la subsistencia de los animales, no sé lo que está haciendo ese diputado ahí porque su familia hace todo lo contrario.”

También señaló que “los activistas a favor de los animales no cuentan con argumentos para echar abajo la aprobación de la iniciativa que permite las peleas de gallos y la tauromaquia. Los grupos de protección animal no son del estado de Veracruz e incluso ni del país, mientras que los que estamos a favor de la iniciativa somos los criaderos de gallos de la entidad.”

“Hubo un foro, pues les dieron un buen espacio en el Congreso y quienes vinieron a la ponencia eran españolas y ellas que tienen que venir a decirnos a nosotros, que hacer y que conocen de nosotros y que conocen de nuestras costumbres”.

Sostuvo que además desconocen a fondo estas actividades y los empleos que se generan con ellas, no obstante aseguró que al mostrarse en contra era de esperarse y merecen respeto.

“Respetamos a los animales, a las mascotas pero vemos primero por el ser humano, luego vendrán los animales, desconocen completamente lo que es la tauromaquia, las carreras de caballos, la gallística, tantas cosas absurdas que piden y sin hacer un estudio”.

Ante esta situación, realizó un llamado al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, para que avale la reforma que permite las peleas de gallos y la firme, pues insistió que existen pruebas y argumentos de que hay beneficios para muchas familias.

“Que el gobernador en un momento dado firme esta iniciativa y con esto ya podemos estar más tranquilos, hace algunos días nos quitaron la etiqueta de delincuentes”.