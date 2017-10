Octubre y sus definiciones

• Yolanda Gutiérrez Carlín

El pasado viernes (5 de octubre) Margarita Esther Zavala Gómez del Campo renunció al Partido Acción Nacional, en el que militó por 33 años. Fue en las actividades partidistas, según su dicho, en donde precisamente conoció a Felipe Calderón Hinojosa, esposo y padre de sus hijos.

Es en octubre cuando los candidatos independientes al gobierno de la República Mexicana tienen que registrarse para poder lograr la candidatura, siempre y cuando cumplan con los requisitos que plantea el Instituto Nacional Electoral (INE), hay que recordar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación amplió el plazo seis días más, bajo el argumento del sismo del pasado 19 de septiembre; algunos dicen que para permitir que la ahora ex panista Margarita Zavala se pueda registrar.

El Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional sesionará el próximo miércoles 11, mientras que su dirigente nacional Enrique Ochoa Reza dice que nos son los tiempos políticos ni legales para discutir el método de selección del candidato presidencial, entre destacados priístas circulaba ya una orden del día en donde uno de los temas a tratar era la forma en cómo seleccionarían al candidato.

Es en Octubre cuando la comunidad artística se une para ofrecer un concierto masivo, a través de la iniciativa #EstamosUnidosMexicanos, este evento es organizado y donado por OCESA que se transmitido propiamente en toda Latinoamérica para “contribuir con la música para que los mexicanos se mantengan unidos e inspirados en estos momentos tan difíciles en la historia del país”.

Durante el concierto, los medios que los transmitieron en vivo anunciaban #EstamosUnidosMexicanos en donde se enlistaban plataformas de recaudación y fundaciones a las que se puede uno sumar. “Maneras de ayudar hay muchas. Elige la que tú quieras. La que salga de tu corazón”.

Era en Octubre cuando Miguel Angel Mancera renunciaría posterior a su informe, al gobierno de la CDMX para contender por la candidatura a la Presidencia de la República, pero prefirió quedarse (se asegura que se irá en diciembre) por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, para trabajar en la reconstrucción.

En el desayuno del 43 aniversario de la creación del estado de Quintana Roo, se agarraron a golpes el ex gobernador Félix Gonzàlez Canto del PRI y el ex alcalde de Cancún, Julián Ricalde Magaña del PRD.

El ex alcalde y ahora titular de la Secretaría Estatal de Desarrollo Social (SEDASI) fue perseguido por el gobierno de Roberto Borge, publicó un tuit con letra de “La Fiesta” canción de Serrat que dice “Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha”, en alusión al saludo que el actual senador Félix Canto diera al gobernador Carlos Joaquín González.

Cuando los comensales se disponían a abandonar el lugar el ex gobernador se acercó al titular de SEDASI y le dijo: “A mi me respetas pendejo” a la vez que le daba una bofetada al perredista, Ricalde respondió con dos golpes al rostro del priísta; al ver que las cosas subían de tono una mujer se llevó al ex gobernador.

Octubre no llega todavía al primer tercio y ya las cosas se encuentran demasiado revueltas en lo político, acaso falta que los actores por las noches observen la hermosa luna para calmar sus ánimos, sin duda será un mes interesante.