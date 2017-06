Opacidad en el manejo de la información por parte del gobierno estatal: Sergio Rodríguez

Carolina Suárez.- Sergio Rodríguez Cortés, diputado local del PRD, denunció, en entrevista, opacidad y falta de cumplimiento por parte del gobierno estatal en proporcionar información sobre temas como la deuda y el número de trabajadores que despidieron.

“Somos dos poderes autónomos y cuánto tiempo tiene que este pleno tomó el acuerdo para que nos dieran un informe pormenorizado de todos los trabajadores que se corrieron por parte del gobierno del estado, de todos los trabajadores que se dieron de baja.”

En ese sentido, Rodríguez Cortés, recordó que se le pidió al gobierno del estado distintos acuerdos.

“Lo pedimos a través de un acuerdo en este pleno y no nos ha contestado, no solo es el asunto de falta de cumplimiento al presupuesto y de otros temas que pareciera que son como retos, como cuando juega uno a los retos de quien le falta más y esto no puede seguir así.”