Opinión del obispo de Veracruz es discriminatoria y desinformada: Maryjose Gamboa

Redacción.- María Josefina Gamboa, diputada local del PAN, señaló, en entrevista, que las declaraciones recientes del obispo de Veracruz, Luis Felipe Gallardo, son discriminatorias y desinformadas, al señalar que Ley de Unión de Hecho abre la posibilidad a las relaciones entre humanos y animales.

“El arzobispo, obispo, sacerdote o cualquier pastor de cualquier religión, está en todo su derecho como cualquier veracruzano de expresar su opinión, yo lo que pediría nada más es que primero conozcan la información para después emitir una opinión”.

“No, bueno, yo creo que él debe tener un asesor en derecho que conoce otra manera de hacer las cosas, pero lamentablemente ese asesor no fue electo por la gente, una servidora si, y en ese sentido seguiré trabajando conforme se permita legalmente, no a lo que se me ocurra, porque eso si es una ocurrencia”.

Gamboa Torales agregó que “llegar a esa clase de afirmaciones es completamente discriminatorio, y menos en lugares en donde se tiene que promover la buena voluntad, qué lejos está su discurso de lo que ha dicho el máximo líder de la iglesia católica, que es el Papa, ojalá y escucharan un poco más a su propio líder antes de emitir opiniones tan absurdas e irrespetuosas”.

Expresó que hay un grupo que “se ha encargado de difundir mentiras, diciendo incluso que se legisla al vapor, sin saber el trabajo que hicimos para poder lograr esta iniciativa, y ni siquiera se han enterado que no se incluye la palabra matrimonio, justamente, unión de hecho, sustituye la palabra matrimonio”.

Afirmó que “es una iniciativa completamente garante en cuestión de derechos civiles respecto al matrimonio, equiparable en derechos al matrimonio, pero no se llama matrimonio, tampoco contempla la adopción porque consideramos quienes participamos de la redacción de esta iniciativa, los colectivos que estuvieron conmigo, que era un tema muchísimo más complejo que merecía otro análisis, nada más”.

Finalmente, reiteró que son opiniones tan absurdas e irrespetuosas, “le pediría al obispo un poco de respeto al Poder Legislativo, yo en la vida me atrevería a decirles cómo llevar sus misas, o conducir a su Iglesia”.