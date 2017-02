Oposición no se opone a reestructurar deuda, sí a la opacidad: Callejas

Hilda Hermida Delgado.- El coordinador del grupo legislativo del PRI en el Congreso Local, Juan Nicolás Callejas Roldán, negó que los partidos de oposición estén en contra de la reestructuración de la deuda pública que ha propuesto el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Señaló, que lo único que exigen es transparencia en el manejo de los recursos y se deben resolver la dudas de todos los grupos parlamentarios, en específico sobre qué pasará con la liquides económica que tendrá el gobierno al bajar los pagos e intereses con la reestructuración de la deuda pública.

“Nosotros hemos sido muy responsables en el tema y lo hemos dicho muy puntales, no estamos en contra de que el estado se siga hundiendo, estamos a favor de ayudar a este gobierno sin ver partidos políticos, a apoyarlo a ver cómo juntos podemos sacar adelante al estado y lo único que hemos pedido es transparencia, no queremos caer en lo mismo que venía sucediendo, que se defina bien las dudas que tienen todos, en estricto sentido en que si hay alguna liquides por el monto mensual que bajaría, a qué se destinaría ese ahorro que tuviera el gobierno del estado”.

Callejas Roldán, pidió al gobierno y al grupo legislativo del PAN aclarar estas dudas, pues no se ha especificado hasta el momento si los ahorros que se tendrán al bajar los intereses y pagos mensuales será para el pago de nómina o pagar a los ayuntamientos y proveedores, “que los ciudadanos tengan certeza en qué se va a a ocupar los diferentes ahorros que se tienen”.

“Sólo pedimos que nos expliquen bien como niños de primaria, no somos economistas y la mayoría del pueblo no es economista, sólo queremos que nos digan que no se va ahorrar nada y que todo se va a ir al pago del capital y lo entenderíamos, o para el gasto corriente o para pagar el sueldo de los trabajadores, nosotros nos podemos avalar algo que no sabemos el destino de los recursos”.