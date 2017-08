Otorga juez federal suspensión definitiva a dos órdenes de aprehensión contra Duarte

Redacción.- Un juez federal otorgó una suspensión definitiva en contra de dos órdenes de aprehensión emitidas por las autoridades de Veracruz en contra de Javier Duarte, ex gobernador de ese estado, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición.

Sandra Leticia Robledo Magaña, la juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, fue la que otorgó la suspensión definitiva a favor del ex mandatario de Veracruz.

Sin embargo, esto no significa que el ex gobernador vaya a quedar en libertad,puesto que la suspensión definitiva tiene como objetivo evitar que Javier Duarte sea trasladado del Reclusorio Norte, donde se encuentra detenido, a un penal en Veracruz. Además, el ex mandatario enfrenta un proceso por cargos federales.

A petición del equipo de abogados de Duarte, la juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México ordenó que los jueces de Veracruz tienen un plazo de tres días para establecer la fecha en la que, vía videoconferencia, se realizarán las audiencias iniciales por estas dos acusaciones.

