PAN y PRI están plagados de sinvergüenzas: Dante Delgado

Redacción.- Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), criticó que los partidos del PRI y PAN continúen plagados de personas sinvergüenzas.

Tras asistir a la reunión de trabajo que se realizó en la capital del Estado, el líder nacional lamentó que en Veracruz los candidatos de ambos institutos políticos se estén atacando unos a otros en vez de entregar propuestas promisorias para los municipios

En su mensaje a la militancia, el líder exhortó a los candidatos de MC a “sacudir conciencias” y aprovechar la etapa de campañas dando buenas propuestas a la ciudadanía, pues sólo así se podrá sacar del poder a quienes consideró han dañado a los veracruzanos.

“Sacudan conciencias para ubicar el pensamiento de hombres libres en el sendero del camino del progreso y quienes están interesados en abatir la corrupción”, apuntó.

Dijo que los tiempos difíciles por los que atraviesa la entidad requieren que los ciudadanos analicen las mejores opciones de quienes los gobernantes durante los próximos años.

Subrayó que es momento de dejar de votar por aquellos partidos que tienen candidatos “carismáticos”.

“Es necesario mandar claros mensajes, congruentes y consistentes. Yo estoy convencido en que estamos dando los primeros pasos. No se puede repetir votar por los mismos partidos, no se dejen llevar por esas fórmulas con candidatos carismáticos, ya no se puede votar por membretes, hay que acordarnos que siempre son más importantes las personas y por ellos debemos hacer una verdadera revolución de conciencia”, insistió.

Para finalizar, el líder nacional dijo que en Xalapa están dadas las condiciones sociales para que haya un despertar en conciencia del ciudadanos y ganar con Carlos Luna Escudero, candidato a la alcaldía.

“Tenemos que decirle a la gente lo que representa MC. Nosotros podemos demostrar que sí le podemos ganar al PRI y PAN; tenemos un proyecto que puede destruir a esos partido, por eso no se confundan yo siempre trabajaré por el México que se requiere”.