PAN/PRD Vs MORENA, panorama esencial en Veracruz

(1)

En Veracruz estamos viviendo un proceso electoral inédito.

A diferencia de Nayarit, Coahuila y el Estado de México aquí no estamos eligiendo nuevo gobernador, sino 212 alcaldes.

Este dato es fundamental porque acortó la campaña a un mes, a diferencia de los dos que se viven en los tres estados restantes.

De tres fuerzas políticas protagonistas: la alianza PAN/PRD, MORENA y la del PRI/PVEM, la disputa cuenta básicamente con dos rivales: PAN/PRD y MORENA.

La alianza PRI/PVEM quedaría lejos de la tercera parte de triunfos de acuerdo a encuestas y análisis periodísticos por el desastre político, económico y social que representa el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, preso en Guatemala.

Añadamos a esta condición la falta de liderazgo en el PRI.

El joven Renato Alarcón, ex delegado del ISSSTE, es un bisoño político a quien le ha tocado torear un astado descomunal y de muy mala fama, despreciado por más del 70 % del público, con un equipo dividido a tal grado que la mayor parte de sus operadores son candidatos o ayudantes en siglas ajenas –incluidas PAN/PRD y MORENA- y la imagen que nos queda de Renato es la de un muchacho tembloroso.

(2)

Por todo lo anterior la disputa electoral el 4 de junio será básicamente entre el PAN/PRD encabezado por Miguel Angel Yunes Linares y MORENA liderada por Andrés Manuel López Obrador.

Rocío Nahle García, diputada federal por Coatzacoalcos y coordinadora de la bancada de MORENA en la Cámara Baja del Congreso de la Unión vaticina que su partido se quedará con 80 de 212 alcaldías en disputa; es decir más de la tercera parte.

¿Cuántas calcula llevarse el PAN/PRD?

¿Alrededor de 90 ó 100?

Es probable, lo que sumaría 170 o 180 entre ambas fuerzas y dejaría 32 o 42 alcaldías a repartir entre el PRI, MC, PANAL, PVEM, PES, independientes…

Datos más datos menos pero MORENA y PAN/PRD son, sin duda, las dos marcas fortalecidas en este momento en Veracruz.

El PRI es la marca menos querida y en los lugares donde obtenga un triunfo el partido tricolor será porque la competencia puso malos candidatos y los suyos hicieron buenas ofertas y brillantes campañas.

(3)

Además de la cantidad está en juego la calidad.

Me explico: no es lo mismo ganar Coatzacoalcos o Minatitlán que Oteapan.

No se trata de un desdén cultural.

Respetamos profundamente al pueblo de Oteapan pero nos referimos a elementos económicos, demográficos y de peso político estatal y federal.

Digamos que el PAN/PRD gana las plazas de Minatitlán y Coatzacoalcos y pierde toda la sierra de Soteapan.

Nadie se fijará en sus derrotas sino en el peso de sus triunfos.

Lo mismo ocurriría con MORENA y con el PRI.

Asimismo plazas como Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Pánuco, Perote, Acayucan, San Andrés, Cosamaloapan, Papantla, Martínez de la Torre, Cosoleacaque tienen peso específico y llevan mano en la disputa.

Repartirse esos lugares entre el PAN/PRD y MORENA es muy simbólico entre otros aspectos por el número de habitantes y pensando en la contienda por la gubernatura en el 2018.

Pensemos en un lugar como San Juan Evangelista, donde el PRI/PVEM lleva delantera y su trascendencia consiste en el excelente trabajo en pro de la educación, la salud y el desarrollo económico que ha realizado la actual comuna. Asegurar su continuidad será una cátedra de política a nivel estatal y federal.

(4)

Es interesante lo que ocurre en una campaña que hoy concluye su primera de 4 semanas y pocos días más.

La gran mayoría de la población prácticamente tiene decidido su voto.

Sabe por cuál partido podría votar y por cuál no lo haría.

Hay dudas sobre los candidatos y en una campaña tan corta hemos de hablar de estrategias operativas más que de discursos.

Lo de Eva Cadena Sandoval, por ejemplo, fue una estrategia operativa que golpeó a MORENA menos de lo que deseaban sus enemigos.

El control de daños, además, funcionó por parte de MORENA.

Es de prever que vengan más ataques de esa naturaleza; finalmente estamos en medio de una guerra por el poder.

¿Si eso no funcionó qué puede funcionar?

El trabajo en los medios de comunicación tradicionales está debilitado.

La clave está en el crecimiento de las redes sociales: para atacar o para defenderse.

He ahí una posible respuesta.

Por otra parte, soy un convencido del peso de las acciones cuando van de la mano con el discurso.

Hoy en día somos una sociedad que cojea de la inseguridad y el desempleo: quienes ofrezcan respuestas concretas al respecto sumarán muchos votos, sin duda.