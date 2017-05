Para proponer respuestas a Xalapa hay que conocerla

• Miguel Angel Cristiani Gonzalez

El economista y con doble doctorado en Educación y en Filosofía de la Educación Carlos Luna se reunió con el grupo de periodistas del G10 a quienes nos aseguró que ha estado trabajando desde hace ya muchos años para que para que juntos Recuperemos Xalapa y la Ola Naranja avanza con el respaldo ciudadano. Hemos encontrado en nuestros recorridos por todo el municipio una gran respuesta ciudadana, este Movimiento Ciudadano no les fallará. Y reiteró que el futuro de la capital está en tus manos al votar el próximo 4 de junio.

Carlos Luna asegura que su principal compromiso con los xalapeños es hacer un buen gobierno: “Si no tuviéramos posibilidades reales de ganar, ya hubiéramos bajado la cortina, porque aquí le tienes que entrar con recursos propios, Movimiento Ciudadano no tiene lana, te da algo de publicidad y ya, pero yo siento que hemos tenido muy buena recepción, la verdad, tenemos una propuesta que no es de ahorita ni es mía, nosotros llevamos un programa con cincuenta puntos por Xalapa, donde resumimos en cinco grandes ejes, lo que queremos y lo que exigen los xalapeños que se haga.

Por otro lado, el diagnóstico ya todos lo tenemos, nosotros lo resumimos en tres grandes áreas: problemas de inseguridad, problema de desarrollo económico y problema de infraestructura urbana.

En estos tres carriles, están las broncas de los xalapeños.

Entonces, qué hacer ante este panorama, primero resolver la disponibilidad de recursos, porque uno puede suponer que puede poner 15 mil cámaras o una universidad municipal, si pero de donde va a salir la lana, donde está el recurso para poder hacer todas esas cosas.

Ahí, yo estoy proponiendo como principio ajustar el gasto corriente, porque Xalapa tiene mil noventa y siete millones de pesos de presupuesto anual, más CEMAS, más participaciones federales, son alrededor de dos mil millones de pesos anuales de presupuesto, pero cuando empiezas a bucear en los presupuestos, resulta que el 60 por ciento se va en gasto corriente, pues eso sí está cañón.

Solamente se destinan 220 millones de pesos de presupuesto para obra pública, más otros 200 millones de pesos de participaciones federales, más lo que haga CEMAS que también le ha de meter como cuarenta millones a la ampliación de la red hidráulica.

Por eso, la primera medida que voy a tomar, es ordenar una auditoria en las dos dependencias tanto en el Municipio como CEMAS, porque no es posible, cuando tu revisas estados financieros -como yo si soy investigador de a de veras- me pongo a investigar estados financieros informes de actividades y lo primero que noto en el último informe de actividades de la administración de Elizabeth Morales deja registradas 138 mil más un poquito más y en el primer año de la actual administración registra solamente 120 mil, entonces te preguntas en dónde están esas 18 mil tomas. Ahí están los informes para quien quera revisarlos.

Por eso es que hemos establecido dentro de los 50 compromisos con los xalapeños basados en un Bueno Gobierno que a su vez contempla entre otros los siguientes puntos: Contar con un gobierno abierto y transparente 2. Implementar un sistema de control interno, que garantice el cumplimiento de procedimientos eficientes 3. Difundir la información pública financiera trimestralmente a través de los medios de comunicación 4. Promover la obligación de que todos los servidores públicos municipales presenten su declaración de tres por tres. 5. Actualización de la reglamentación manual de organización y procedimientos de la administración municipal. 6. Diseñar e implementar acciones para asegurar el uso adecuado de los recursos humanos, materiales y financieros.

Otro de los cinco ejes principales es el de la Seguridad Pública y Protección Civil, mediante la intervención policial en zonas de alto riesgo, programas de prevención del delito, policía de barrio y vecinos vigilante.

Se tendrán que elaborar diagnósticos sobre factores sociales, económicos y culturales para generar informes sobre conducta de riesgo en niños y jóvenes. Promover la realización de acciones de intervención policial en las zonas de alto riesgo, para recuperar la tranquilidad y la paz en la población. Implementar programas de prevención del delito y de vecino vigilante. Implementar programas de prevención para salvaguardar a la población, bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano.

Otro de los ejes importantes del programa de gobierno de Carlos Luna Escudero es el de Desarrollo Social, que incluye Acciones para que niños y jóvenes puedan continuar sus estudios. Incrementar la cobertura de internet gratuito. Incrementar y facilitar acceso a los servicios de salud a nivel preventivo para todos los xalapeños. Promover el deporte de manera incluyente, mediante programas de actividad física y deporte. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los habitantes del municipio de Xalapa. Promover y fomentar la participación ciudadana en acciones que deriven en su bienestar. Proteger los derechos de las personas de grupos vulnerables. Fortalecer esquemas de apoyo y atención a las mujeres xalapeñas que ayuden a mejorar sus condiciones de bienestar social y económico.

Nuestra propuesta es de los xalapeños, no es nuestra, esto es lo que hemos recogido durante los últimos ocho años, yo estoy convencido que para entender y proponer las respuestas a la problemática de Xalapa hay que conocerla, y un candidato no se inventa en seis meses ni en un año, a Xalapa hay que caminarla, hay que conocerla, sin presunción les digo que esta es la sexta vuelta que le doy a Xalapa, desde hace ya ocho años.

