“PEJE- TERCOS” los de MORENA: Fredy Marcos

Carolina Suárez.- El representante del PRD ante el Órgano Electoral en Veracruz (OPLE) Fredy Marcos Valor, le pide a Eduardo de la Torre Jaramillo que si acusa tiene la obligación de comprobar, esto luego de que De la Torre Jaramillo dijo que se está creando una red paralela al proceso electoral a través de la creación de los consejos distritales y que solo sería tirar al dinero a la basura con estos consejos distritales.

Marcos Valor dice que Eduardo De la Torre sí tiene sospechosismo de algo que pruebe su dicho y mencionó que la ocasión pasada dijo lo miso que el programa de gobierno estaba siendo manipulado, pero que no presentó ninguna prueba.

También el representante del PRD ante el OPLE, crítico al dirigente del Movimiento Regeneración Nacional MORENA de ser un “PEJE- TERCO” no entienden que el nombre de la coalición PAN-PRD no tiene nada que ver con el programa de gobierno, ya el tribunal resolvió y no estamos de acuerdo, por eso impugnamos ante Sala Superior para que revise la sentencia que dictó la Sala Regional Xalapa.

El nuevo nombre de la coalición PAN-PRD se llama ” Veracruz el cambió sigue” y anteriormente era “Contigo el cambio sigue”

