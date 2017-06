• Salvador Muñoz

Le pregunto si en sus escenarios, al igual que en los de Héctor, incluso el mismo Miguel Ángel, tienen contemplado que así como hay una animadversión en este momento para el PRI, este mal humor social pueda impregnar al apellido Yunes, más cuando en las últimas dos elecciones para Gobernador (2010 y 2016) ha participado este apellido y es posible, muy posible, que en el 2018, lo tengamos otra vez en tres personalidades en la disputa por la candidatura en sus respectivos partidos. Me responde que hay un aproximado de dos mil Yunes en un estado de 8 millones de veracruzanos, pero en su caso, si bien está orgulloso de su apellido, también hablan 20 años de trabajo… y sí, Pepe Yunes Zorrilla tiene en claro algo: va con todo para lograr la candidatura de su partido por la gubernatura de Veracruz.

II

La reunión es con el Grupo de los 10, y fiel a su estilo, es puntual a la cita. No así algunos compañeros. Uno, en especial llega muy avanzada la plática. Le digo al Senador:

–Viene llegando “Fulano”, si te pregunta algo, dile que ya te cuestionaron de eso…

Y continuamos en la charla… no habían pasado ni quince minutos ¡y zaz! “Fulano” hacía una pregunta a lo que el Senador respondió:

–Ese tema ya lo tratamos hace rato pero Salvador te puede responder pues él me hizo la misma pregunta…

¡Pela los ojos “Fulano”! rompo a las risas y se da cuenta que le hicimos la broma… por supuesto, Pepe Yunes descarga en mí toda la responsabilidad. Se ríe, incluso compara al PRI con el América, su (nuestro) equipo favorito, y hasta del compromiso casi “a huevo” (para estar a tono con el siguiente tema) de que tenía que ganar Perote, donde “no me siento cacique ni dueño”.

III

Es imposible eludir el tema de los “huevos tibios” de Tava Ortega Arteaga. Dice que para él, no importa si lo dijo o no la ex diputada, eso no lo agravia, sino le llama la atención esa intención o percepción que hay alrededor de esta frase para con su forma de ser y hacer política. Cuenta que este asunto, el de la tibieza o prudencia, viene desde que le pidieron “madrear” a un Yunes cuando se trató un punto de acuerdo en el Senado sobre actos de corrupción en la administración del Gobierno estatal y se negó. “Cuando me tenga que madrear, lo haré, pero jamás por encargo”, deja en claro.

IV

Pepe Yunes precisa: “Voy a buscar la candidatura para este 2018”. ¿Y Héctor? Eso es algo que ni el choleño ni el de Perote tendrán que resolver, sino que se tendrá que ver y sopesar varios factores, siendo el principal, quien garantice el triunfo. No debe lugar para un punto de quiebra, sino que así como lo hicieron en 2016, se tendrán que poner de acuerdo, “al final, tenemos que ir juntos”, aunque cita que las intenciones de Héctor no las ve ni como “traiciones ni deslealtades”…

Igual responde a ese rollo que se manejó de que en la pasada contienda por la gubernatura no se metió a apoyar a Héctor y la responde muy simple: “el primer interesado en que ganara Yunes Landa era yo”… pues así, de facto sería candidato a la Gubernatura en este 2018.

Por supuesto, Pepe no va a iniciar alguna campaña en especial, sino simplemente va a “hacer lo que vengo haciendo… trabajar”; ¿en qué? en apoyos y gestión de recursos aun con el riesgo de que haya ciudadanos que no vinculen algunas obras con su labor de gestoría, aunque dice que al menos en los recursos carreteros sí hay socialización con los beneficiarios.

V

Platicamos de los resultados del PRI… dice que en Perote le quedó en claro que a veces no hay que tener a todos, sino a los que hay que tener. No tiene empacho en decir que estuvo al pendiente de su distrito y entregó buenas cuentas. Percibe un malestar social en contra del PRI y conoce los riesgos de éste… la hoy Ciudad de México es el mejor ejemplo de ello… recuerda que cuando fue diputado federal abordó un taxi y empezó un diálogo con el ruletero sobre política. Estaban los escándalos de Carlos Ahumada con Bejarano, Rosario Robles e Imaz. Sin saber que llevaba a un diputado y menos del PRI, platicaban de la honestidad de unos y la corrupción de otros, hasta que de plano el taxista le dijo: “¿Qué me está diciendo? ¿Que nos roba el PRD? ¡Pues que nos roben los del PRD, menos los del PRI!”

El DF, hoy Ciudad de México, mantiene desde hace años, una animadversión al PRI que espera Pepe Yunes que esta historia no se mantenga tanto tiempo en Veracruz…

El PRI aún respira

Tras la derrota del PRI el año pasado, se auguró en esta contienda reciente su destrucción total… los números que arroja lo dejan con vida. Hablan de que al menos su voto duro se conserva lo que le permite arañar un segundo lugar (muy reñido con Morena, que es tercero) en la preferencia electoral.

Al menos Renato Alarcón y Lorena Martínez, presidente y delegada del CEN del PRI, pueden contar que “sobrevivieron” al caos vaticinado y dejan en claro algo: hay priistas que están convencidos de su partido y que están dispuestos a encabezar la renovación del mismo. Los casi 600 mil votos que logra el PRI es un ejemplo de que se dio un primer paso al interior del mismo partido.

Quizás no era tanto “Que resurja Veracruz”, sino que “Sobreviva el PRI”… no sé si hoy ya tocó fondo el PRI en esta contienda o le falte aún la prueba final: 2018, pero eso ya será otra historia que no sabemos si le toque a Renato Alarcón y Lorena Martínez enfrentar de nuevo… al menos ambos pueden decir al CEN del PRI: misión cumplida. Aún respiramos.

smcainito@gmail.com