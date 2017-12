Pepe, Miguel o Cuitláhuac

• Salvador Muñoz

“Entre Pepe Yunes, Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac, ¿quién le cuadra para Gobernador?”, fue la pregunta que aventé al aire en el Facebook, el pasado 23 de diciembre. El resultado fue demasiado positivo para Pepe Yunes Zorrilla quien obtuvo el mayor número de “votos” o comentarios a favor, seguido de Cuitláhuac García Jiménez, y en último lugar, incluso superado por el “Ninguno”, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Por favor, tomen esto como una mera forma de pasar el tiempo en este lunes de recalentado donde lo único que se debe recalentar es la comida, no los “ismos”.

Para empezar, hay que tomar en cuenta que estamos en un escenario donde todo indica que se repetirán como en el 2016, dos Yunes pero con distintos personajes, y un Cuitláhuac, quien ha de repetir como candidato… el de Morena sí es “recalentado”.

En la publicación del 23 de diciembre, que fue cinco veces compartida, con 78 comentarios al respecto y 25 reacciones, donde hubo 3 emoticons de molestia, 4 de divertido y 18 “like”, Pepe obtuvo 35 comentarios a favor seguido de Cuitláhuac con 11 y Miguel Ángel Yunes Márquez alcanzó sólo 6 votos a favor. Siete personas opinaron que “Ninguno” les cuadraba para gobernador.

¡Ah! También hubo quien tomó en cuenta a Renato Tronco Gómez así como otro comentó a Héctor Yunes Landa y una más, a Dante Delgado.

Algunas reacciones fueron despectivas para los tres contendientes de mi pregunta como también llamó la atención que en lugar de dirigirse por el nombre de Cuitláhuac, se refirieran más a Morena, al partido, donde incluso hubo quien esto era un proyecto de partido más que de personas o en una de ésas, hasta lo llamaron “el hijo del profesor Atanasio”.

Si bien todos los comentarios son agradecidos por tomarse la molestia y el tiempo de hacerlos, les dejo el del amigo Romeo González Medrano quien puso: “Yo le voy al que firme ante notario, jure ante Dios y la Constitución que cuenta con la voluntad, la determinación y la fuerza política necesaria para encabezar desde el primer día y sin vacilaciones la lucha contra la corrupción, la recuperación de lo robado y las reformas de toda la legislación, normas y estructuras que hacen posible el uso discrecional del poder por donde se reproducen los corruptos. El que dijo que nada se podía hacer sin antes acabar con la corrupción y lo dijo a una semana de haber sido Electo Gobernador de Nuevo León fue el ex Priísta El Bronco. Si después guardó silencio fue porque fracasó. La lucha contra la corrupción no es de quijotes valientes, inteligentes aunque sean honestos, es de fuerzas políticas organizadas y de consensos que recojan el hartazgo. He dicho”.

El de Silvia Núñez no tiene desperdicio porque para ella, ninguno le cuadra, como por ejemplo, cuando alguien cita que Pepe Yunes no está inmiscuido en escándalos, ella responde: “Pues no pero es un palero… Jamás le vi nada como legislador… jajajajaja aunque al Cui Cui tampoco y pues la monarquía me da urticaria… creo que está acéfala la candidatura”.

Aunque si usted cree que esta manera de matar mi tiempo mientras espero el recalentado de la Navidad es un indicativo que puede favorecer a Pepe Yunes Zorrilla o exhibir una nula popularidad de Miguel Ángel Yunes Márquez, le puedo asegurar que está equivocado… bueno, al menos es lo que yo veo y realmente lo que arroja mi pregunta “Entre Pepe Yunes, Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac, ¿quién le cuadra para Gobernador?” es que tengo más amigos priístas los que siguen mi página de Facebook que panistas y morenos… o si usted opina lo contrario, bienvenidos los comentarios.

smcainito@gmail.com