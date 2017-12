Pepe Yunes será un excelente candidato y un mejor gobernador: Héctor Yunes

Queridos Paisanos:

Compañeros Aliancistas:

A lo largo de muchos años, he tenido el enorme privilegio de servir a Veracruz. Lo he hecho desde las más modestas posiciones, hasta los cargos de mayor relevancia.

He tenido la fortuna de contar, en mis cinco campañas políticas, con el voto, el respaldo y el cariño de miles de veracruzanos.

Lo más importante: he logrado sumar afectos y amigos entrañables desde Pueblo Viejo hasta Las Choapas. Veracruzanas y veracruzanos que me han distinguido abriéndome las puertas de sus hogares. Dándome consejos. Otorgándome su confianza. A quienes considero les he correspondido con trabajo, honradez y lealtad.

Les comparto que, congruente con mis principios y consecuente con mis acciones, determiné no participar en el actual proceso electoral para renovar la gubernatura de nuestro estado y sumarme a la precandidatura de José Francisco Yunes Zorrilla, de quien, no quepa duda, será un excelente candidato y un mejor gobernador, como Veracruz lo necesita.

Es una decisión que tomé con serenidad y valor.

Deseo expresar a todos quienes simpatizan con nuestra causa, mi gratitud y admiración. A todos ustedes, quienes son la esencia de esta causa, gracias, muchas gracias.

Juntos hemos aprendido que no hay derrotas eternas ni victorias permanentes. Que hay tiempos para encabezar y otros para sumar. Que hoy, más que nunca, es tiempo de poner por delante a Veracruz. ¡Que nuestro proyecto sigue!

Les deseo todas las bendiciones en estas fiestas decembrinas.

Muchas gracias. (Boletín)