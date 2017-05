Policía Metropolitana para la zona conurbada: Fernando Yunes

Redacción.- Fernando Yunes Márquez, candidato de la alianza PAN-PRD a la alcaldía de Veracruz, afirmó ante integrantes de la Cámara Nacional de Comercio de esta ciudad (CANACO), que de llegar a la presidencia municipal, buscaría la creación de una Policía Metropolitana en coordinación con los municipios de Boca del Río y Medellin a fin de abatir los índices delictivos.

“Sabemos que para esto se necesita mucho dinero; sin embargo, en mi trayectoria como senador aprendí que debo tocar puertas y sé qué puestas voy a tocar y también sé qué puertas me van abrir para obtener recursos para este tipo de proyectos”, subrayó.

Reconoció que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín son los delitos de alto impacto los que más afectan a la población y dijo que se buscará a toda costa abatirlos.

En ese sentido señaló que se usará lo que se tiene, como las casetas de policías que existen den diferentes colonias de la zona metropolitana a fin de abatir costos y lograr un mayor acercamiento entre policías y ciudadanía, pues ésa parte humana ya se perdió desde hace varios años.

Y cuestionó: “¿Quién de aquí sabe cómo se llama el policía que pasa todos los días por sus casas?”

Por ello mismo, señaló que debe abrirse una ves más el vínculo entre los elementos que dan seguridad y las personas que la reciben, pues al fin y al cabo se trata también de confianza para que haya denuncias y se logre reducir los delitos.

Dijo que existen muchos planes y programas que se pueden implementar para prevenir el delito, porque no sólo se trata de ser reactivos, sino también preventivos para ir disminuyendo las tendencias delictivas en la ciudadanía.

“El principal reporte que tiene hoy la Policía es de violencia doméstica y riñas callejeras, cuyos índices también pueden considerarse alarmantes y eso es lo que vamos a combatir con prevención”, añadió.

Dijo que no es posible delegar a los empresarios y comerciantes la responsabilidad de pagar su seguridad privada; sin embargo, sí les pidió ser colaboradores y participativos, además de preventivos para inhibir los delitos del orden patrimonial como el robo y el asalto.

Yunes Márquez aseguró que analizará el tema de la concesión a Grupo MAS en caso de ganar la alcaldía, y si ésta no está cumpliendo con el contrato, la concesión le será retirada.

Dijo que el tema de la concesión será analizado a fondo en caso que gane la elección el próximo 4 de junio, debido a las diversas quejas que se han registrado en contra de la empresa y en contra del servicio que ofrecen a la ciudadanía de Veracruz.

Este miércoles, el candidato se reunió con empresarios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), los cuales le solicitaron revisar dicho tema.

“Tenemos que revisar a fondo a Grupo MAS, tenemos que analizar si están cumpliendo, si van a cumplir con lo que está acordado y si no es así, quitémosle la concesión y veamos cómo le hacemos”.

El candidato del PAN dijo que no sabe si en Veracruz hubo sobornos para que la empresa brasileña Odebrecht entrara a operar a través de Grupo MAS, pero dijo que el tema será analizado detenidamente.

“Yo no me podría atrever a hacer una aseveración de ese tipo porque no tengo las pruebas para hacerlo. La realidad es que la situación de agua en la zona es muy complicada, agua y drenaje, es una situación muy compleja, hay muchas casas, muchos negocios que no tienen agua, que no hay drenaje y no se ve un avance, hay que ver qué pasa si lo están haciendo o no o si necesitan más tiempo”.

Por otro lado, Fernando Yunes se comprometió a la creación de un Consejo Ciudadano, con el fin de mejorar el tema de la seguridad en la ciudad con la participación de la población y de los diferentes sectores.