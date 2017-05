• Braulio Javier García Nieva

En los próximos comicios quedará una nueva geografía partidista electa muy importante para lo que será la nueva campaña electoral “la grande” en el 2018.

a todos los nuevos gobernadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, les recordamos que necesitamos una política pública para la obra pública, pero y siempre hay un pero, una política según julio franco corso en su libro diseño de políticas públicas (2012).

Políticas públicas son:acciones de un gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones.

De ese tipo de política necesitamos, no las de ocurrencia o preferencia partidista.

También queremos que en cada propuesta o programa que se pretenda aplicar se proponga que antes que nada, este pase por seis filtros, que serían : presupuestal, socioeconómico, legal, político, medioambiental y administrativo. después de eso ya entonces se debe poner manos a la obra.

Lo anterior va más que nada a los presidentes municipales que son la autoridad de contacto con la ciudadanía.

A los diputados locales les pediríamos amablemente que en verdad gestionarán más recurso para sus distritos y que las leyes que se van actualizando en cada estado en verdad signifiquen un avance legislativo que sirva de referente no sólo a su estado si no a nivel nacional. Para que las demás entidades también tomen esa iniciativa y a su vez, avancen en lo propio.

A los diputados federales les pedimos que gestionen recursos, en verdad tienen que gestionar recursos para su estado y sus municipios; si están en un lugar donde se canalizan recursos de alrededor de los 10 mil millones de pesos por programa o entidad, 5 , 10 o 20 millones pasan desapercibidos en una negociación y fácilmente pueden destinarse a la obra que lo solicite.

Muchos de los programas federales son por concurso y dependen de alguien que los defienda para que se sean elegidos, sabemos que la competencia es mucha, todos los municipios del país compiten por recursos de los diferentes fondos, fortalecimiento municipal, infraestructura, población indígena, etc. Ardua es la competencia y comprometido debe ser el que defienda la petición. Esa calidad de compromiso requerimos, no promesas de campaña, no más guerra sucia a sus adversarios políticos.

Que los diputado federales demuestren su calidad con hechos, cuantas iniciativas propusieron en el congreso de la unión, cuantas veces pasaron a tribuna y cuantos recursos económicos le trajeron a aquellos por los que se deben, cuanto apoyaron a su región, a su ciudad y a su estado y si se quedaron hasta las 24:00hrs cuando les cerraron la ventanilla de San Lazaro para presentar proyectos.

En ellos no se vale que regresen a su estado con las manos vacías sin respuestas y resultados a su gente.

Por último a los próximos gobernadores. que tanto esperamos de ellos, creo es tanto que simplemente diremos lo que no queremos y eso es, que no sean en nada como el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, con eso será más que suficiente.