Por un gobernador no me voy a llevar al equipo: Fidel Kuri

Redacción.- Fidel Kuri Grajales señaló, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que el pasado 4 de junio se vivió una elección de Estado en Veracruz y existieron muchas anomalías en un proceso donde no se vio favorecido en su candidatura a la presidencia municipal del puerto de Veracruz.

“No, no hubo, es lo que ya se veía venir yo lo estuve comentando, que iba a ser una elección de Estado y así fue, una elección de Estado; se han estado contando boletas, llegaron muchas urnas sin los documentos oficiales, se encontraron muchas anomalías. Fue un desastre Veracruz.

“Así son las cosas y un buen gavilán no chilla, hay que aguantarla”, dijo.

Kuri Grajales también señaló que el equipo de los Tiburones Rojos seguirá en el puerto, sin importar que al actual gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares no le guste.

Además de que la siguiente temporada continuarán evitando que el club descienda después de haber logrado mantener la categoría en el máximo circuito.

“Ahí está el equipo, viendo que continúe ahorita en Veracruz, vamos a salir adelante, estuvimos a punto del descenso. A seguir saliendo adelante, por un gobernador no me voy a llevar al equipo, una persona que no quiere el fútbol, ahora se friega.

“Un año más ahí sufriendo pero ahí vamos a estar, dando la cara como siempre”.

