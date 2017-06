• Yolanda Gutiérrez Carlín

El pleito entre los diputados panistas Cinthya Amaranta Lobato Calderón y Sergio Hernández Hernández está de a peso precisamente por el manejo de los pesos en la Legislatura, en el audio que circula por redes sociales se escucha una acalorada discusión entre la diputada y el Coordinador por el manejo discrecional de los recursos, “dinero de los Veracruzanos”.

El PAN tiene ahora a su “Eva” que acusa a su líder de Bancada, “Eres un ratero y un tipo que siempre ha hecho porquerías en el PAN y me fuiste a pedir que hiciéramos un pacto y que por favor, por el bien de Xalapa y todo tu rollo que fue pura mentira, ese es un tema”, es como inicia la discusión entre los dos legisladores.

“El otro tema –le dice Cinthya- es lo que estás haciendo en el Congreso, ese es otro tema y no lo confundas, son dos temas completamente distintos” y le pide que le enseñe su hoja en donde están sus listas de asistencia.

Lobato Calderón desde su llegada a la Legislatura a tenido algunos problemas con Hernández Hernández, se dice que la bloquea y le regatea cualquier tipo de apoyo que le solicite, la panista no es una mujer que se deje, tan es así que en la grabación propiamente no dejaba ni hablar a Sergio.

“Ese es un recurso que nos pertenece a todos, no es tuyo muchacho y nada más te lo digo” , le señala la legisladora al Presidente de la Junta de Coordinación Política y le exige que le enseñe “sus notitas”; ante la recriminación de Hernández Hernández de no asistir a las reuniones le responde: “Qué te importa a ti sí asisto o no ¿para escuchar todas las burradas que dices? No Sergio”.

El Coordinador avasallado por su compañera de partido intenta meterla al orden, y trata de amenazarla: “Pues entonces tienes la puerta abierta”, la panista le responde “claro por eso te desconozco a ti como coordinador, pero no voy a dejar de ser panista por ti, quién te sientes o quién te crees?”.

El audio no tiene desperdicio, lo que habría que investigar y seguramente lo harán es saber quién lo graba y posteriormente circula por las redes, pues en el audio queda claro que en el gobierno del cambio se utiliza el recurso de los legisladores para “mujeres que estás llevando a tus fiestas, borracheras y drogas”.

Cinthya Amaranta acusa a su Coordinador de un mal manejo de recursos, para diversos proyectos no hay pero “sí hay dinero para lo que te da la gana y para tus fiestas; sí hay dinero para que le lleves a Pepe Mancha, para eso sí hay dinero”.

Dos legisladoras señalan a sus Coordinadores por el manejo de la partida presupuestal con la que cuentan sus partidos, la diferencia entre Eva Cadena y Cinthya Lobato es que a la primera la grabaron recibiendo dinero y a la segunda pelea por el descuento que pretende hacerle Sergio Hernández por cuatro inasistencias y por no apoyar proyectos como el del Autismo, la UV y otros más.