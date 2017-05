PRI recuperará Papantla para impulsar el desarrollo: Renato Alarcón

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Reitera respaldo a la candidata a la presidencia municipal, Jeanny Arroyo en su arranque de campaña

CDE no será omiso y respetará los estatutos en favor de los verdaderos priistas, afirma

Papantla, Ver., a 3 de mayo de 2017.- Vamos a recuperar Papantla para impulsar su desarrollo y con la ayuda de buenas personas, mujeres y hombres de bien lo vamos a lograr en este municipio, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Renato Alarcón Guevara, durante el arranque de campaña de la candidata a la presidencia municipal de este municipio, Jeanny Arroyo Ruiz.

Ante cientos de habitantes reunidos en la Colonia Centro, resaltó que el PRI vive nuevos tiempos, “un nuevo comienzo con la frente en alto, con la dignidad de ser priistas, con el orgullo de nuestra militancia”.

Destacó qué hay muchos ciudadanos que reconocen en Jeanny Arroyo, quien es una mujer de palabra, que cumple y regresa a las comunidades, reiteró el apoyo y respaldo para llevarla al triunfo y sea la próxima presidenta municipal.

Asimismo, resaltó a la militancia priista papanteca que quiere un cambio verdadero. “Hay cambios que son reversa y eso fue lo que nos pasó el año pasado. Quien postulaba el cambio fue una reversa, pero hoy tenemos que recuperar la credibilidad en los priistas”.

Al recordar que Papantla es reconocida en el mundo por sus raíces y por dar identidad al país, incitó a construir en unidad un proyecto que englobe la recuperación de los espacios públicos, la dignidad de las personas, mejores servicios como agua potable, drenaje y alcantarillado, proyectos que impulsen el turismo y lo que genere mejores condiciones de vida para la población, proyecto que puede ser desarrollado por Jeanny Arroyo, quien confió será la próxima presidenta municipal.

El presidente del CDE del PRI en Veracruz puntualizó que las inconformidades recibidas de grupos de priistas serán atendidas, y el CDE no será omiso y se respetarán los estatutos “aquí no vamos a tolerar traidores, no vamos a tolerar a quienes nos dicen que están con nosotros y no están”.

Asistieron también al arranque de campaña el senador de la República, Héctor Yunes Landa, y el diputado local, Basilio Picazo Pérez, la secretaria general del PRI en Papantla, Rosa Irene Moncayo Ramírez, presidente de la Asociación de Trabajadores Obreros Papantecos, Rito Gutíerrez Martín.