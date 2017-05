Priístas a la alcaldía (última Parte)

• Brenda Caballero

¡Es lunes, y las mujeres lo saben! Esta es la tercera y última parte de las priístas que cubren la cuota de género. Quisiera decir que fueron designadas por sus méritos políticos y el servicio a la ciudadanía, pero por desgracia, la mayoría de ellas han sido seleccionadas a modo de sus familiares varones.

Águeda García Contreras va por Jalcomulco. Ella era oficial del registro civil en Apazapan.

Frida Celeste Rosas Peralta irá por La Antigua con todo el apoyo de su esposo Adrián Sánchez Vargas, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana y además secretario general sustituto del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores de México. Ella ya fue diputada federal sustituta de Amadeo Flores Espinosa. Karina Izquierdo Huerta, por Las Choapas, fue secretaria general del comité municipal del PRI y se le identifica por ser gente de Juan Nicolás Callejas.

Flor María Sosa Zamudio por Lerdo de Tejada, ya fue alcaldesa por el PRD, después la buscó por el PAN y ahora va por la alianza PRI-PVEM. Se le identifica como posición de Jorge Carvallo Delfin. Belén Cano Flores ahora va por la alcaldía de Mixtla de Altamirano. Ella es esposa del ex alcalde Regino Hernández Núñez.

Miriam García Pulido va por Manlio Fabio Altamirano; ella ha apoyado a la población desde su Asociación Civil Impulso Veracruzano.

Teresa Estrada Martínez, por Moloacán; fue presidenta del DIF municipal, pues es esposa del actual alcalde Omar Ricardez Chong.

Karla Nancy Abad Sosa, Naranjal. Fue Secretaria del Ayuntamiento de Naranjal, ahora va por la presidencia.

Lucía Melgarejo Rivera es esposa del alcalde de Nautla, Gumaro Ochoa Artezán, quien recientemente fue señalado por desvío de recursos.

Nidia Icela King Valladares. Maestra y Directora del CBTis 55, altruista y muy conocida en Pánuco. Recibió la medalla al mérito ciudadano Desiderio Pavón de manos del alcalde Ricardo García Escalante. Se rumora que es posición de Octavia Ortega Arteaga.

Alma Jenny Arroyo Ruiz. Ex diputada federal y esposa del ex alcalde Jesús Cienfuegos Meraz con solicitud de investigación por enriquecimiento ilícito y asesinato de un ex funcionario municipal.

Diana Fabiola Alvarez Salas, por Poza Rica. Abogada que renunció al cargo de Secretaria del Ayuntamiento del Puerto de Veracruz para contender por una regiduría del PAN, después buscó al PRD y terminó como candidata del PRI a la alcaldía.

Dulce Clarita Méndez López fue regidora por Rafael Delgado. Ahora buscará la alcaldía.

Martha Ximena Rodríguez Utrera, maestra, es bien vista por la ciudadanía de Soledad de Doblado por participar conjuntamente con los ciudadanos para hacer obras de beneficio colectivo… pero es hija de la actual alcaldesa… ¡Plop!

Maritza Iraís Morales Juárez. Ex delegada federal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ahora se le ve trabajando intensamente para ganar la alcaldía de Tantoyuca.

Verónica Carreón Cervantes. Ex diputada por Martínez de la Torre que votó a favor de las reformas de Peña Nieto; ahora buscará la alcaldía de Tlapacoyan; sin embargo las acciones de su familia no le ayudan mucho.

Marcela Aguilera Landeta. Ex diputada local y secretaria general de la CNC, ahora buscará la alcaldía por Tierra Blanca.

Esperanza Burella Villegas, contadora pública y ex alcaldesa de Tlacotalpan, donde afirman que hizo 250 obras en ese municipio. Presidenta de la Fundación Ayudarte de Tlacotalpan.

Victoria Calixto Luis. Su esposo Rosalino Iginio Apolinar, líder de la CNC local, aspiraba ser candidato a la alcaldía y fue asesinado; ahora ella buscará cumplir el sueño de su marido buscando la alcaldía de Tlachichilco.

Bertha Adriana Lagunes Sánchez. Es asesora general de la Organización de Mujeres y Hombres Productores y Emprendedores de Tlalixcoyan, ex delegada de Patrimonio de Gobierno del Estado en la zona Centro Golfo; ahora buscará la alcaldía por Tlalixcoyan.

Luz del Carmen Hernández Fernández. Posición del alcalde de Tepatlaxco, Maximino Zanatta Peralta.

Roberta Olmos Flores por Tlilapan, es prima hermana de Margarita Rosete Olmos, consejera de Capacitación, se dice que son operadoras políticas de Esteban Castillo Hernández, actual alcalde.

Judith Antonio Carrera, de Uxpanapa, Consejera Consultiva del Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Gloria Galván Orduña, por Xico. Es doctora, aunque parece haber problemas internos con los jóvenes priístas, pues no incluyó a ninguno en su planilla.

Diana Isabel Ventura Trujillo, defensora de la mujer y la equidad en la zona de Zongolica. Participó en el año 2016 en la Marcha Nacional Primavera Violeta. Ahora buscara la alcaldía de Zongolica.

