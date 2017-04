Programas Sociales no serán utilizados con tintes electorales: Anilú Ingram

Carolina Suárez.- Anilú Ingram Vallines, delegada Federal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), expresó que “camino con tranquilidad”, esto al ser cuestionada sobre las investigaciones que se siguen en contra de ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por el desvío de recursos en Veracruz.

En entrevista, la funcionaria federal, quien laboró como diputada local en la pasada Legislatura, aseguró que no teme que la justicia vaya tras ella, pues apuntó que siempre ha desempeñado una labor apegada a la transparencia.

“Yo siempre me he manejado en el marco de la legalidad, siempre con pulcritud, incluso en los espacios en los que he tenido la oportunidad de servir en Gobierno del Estado he sido transparente, yo nunca manejé recursos públicos, no tengo nada que esconder”, apuntó.

Sobre la detención en Guatemala del ex gobernador, la delegada de la SEDESOL prefirió no dar su opinión, pero destacó que es obligación de los funcionarios públicos trabajar apagado a la ley y el marco de la mismas

“Pero no es en los medios de comunicación donde se litiga, sino ante las autoridades correspondientes. Nosotros debemos de conducir en el marco de la ley eso es lo único que opinaré”.

Ingram Vallines también informó que la SEDESOL Federal trabaja en la capacitación de su personal para evitar que los programas como “Más 65” y “Prospera” vayan hacer utilizados con tintes electorales.

Indicó que la población que sea víctima del condicionamiento de cualquier tipo de apoyo que maneja la dependencia deberá denunciar el hecho ante la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales (FEPADE).

“De ninguna manera los programas sociales los programas sociales podrán usarlos para tintes electorales de lo contrario tendrán que atenderse a las consecuencias que marca la ley”.