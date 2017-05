Que Ayuntamiento de Coatzacoalcos sea auditado: Pepe Mancha

Redacción.- José de Jesús Mancha Alarcón, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), pidió, en conferencia de prensa, que el ayuntamiento de Coatzacoalcos sea auditado y sancionado.

A seis meses de que concluya la administración municipal, el panista recordó que esta ciudad tiene el segundo presupuesto más grande en la entidad y a pesar de ello las colonias presentan múltiples carencias.

“Nosotros no vamos a parar hasta que se castigue a Joaquín Caballero, porque no es posible que contanto presupuesto, es el segundo presupuesto del estado de Veracruz después del puerto, mil 200 millones ¿en dónde están? No puede ser que la ciudad de Coatzacoalcos esté de esta manera teniendo un presupuesto de mil 200 millones de pesos”, expresó.

Mancha Alarcón aclaró que no se trata de una petición electorera, sino que obedece al llamado de los habitantes que viven en condiciones deplorables debido a la falta de servicios, inseguridad y vialidades en buen estado.

Comentó que la posibilidad de intervenir las arcas municipales está abierta, pues incluso hay una solicitud del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al respecto.

El dirigente panista pidió a la población votar a favor del PAN en lugar de hacerlo a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) o el tricolor.

Por su parte, el candidato de la coalición “El cambio sigue”, Jesús Moreno Delgado, aclaró que fue auditado durante su paso por la secretaría de gobierno y el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

“Salí auditado, revisado, aguanté, fui disciplinado, serví incluso para muchos que no correspondieron a la confianza del pueblo. Yo fui muy claro, entré de frente y salí de frente, no salí del PRI señalado de corrupción sino por voluntad propia.”

“Cuando no estuve de acuerdo con el atrocinio que se estaba cometiendo en el estado de Veracruz y no estuve de acuerdo con el silencio, quedarse callado, por haber confundido la disciplina con la sumisión, decidí dar las gracias”, manifestó.