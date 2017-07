Que Duarte no salga libre: Manuel Bernal

Redacción.- Manuel Bernal Rivera, secretario de Derechos Humanos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, realizó, en conferencia de prensa, una petición a la Procuraduría General de la República (PGR) para evitar que los delitos que se le imputan a Javier Duarte de Ochoa sean presentados de manera endeble, como para dejarlo en libertad.

Dijo además que sin el trabajo de la coalición PAN-PRD la extradición del ex gobernador no hubiera sido posible, “sin ésta, ahora no estaría siendo extraditado.”, manifestó

“Duarte y sus cómplices estarían en los lugares más paradisíacos del mundo gastándose los miles de millones de pesos que les robaron a los veracruzanos.”

Señaló que el partido “espera que el ex gobernador sea procesado con total apegado al debido proceso para que no haya el más mínimo error y se logre que sea encarcelado en tiempos inmediatos.”

Mencionó que lo más importante de esta detención y extradición es recuperar los recursos que Duarte de Ochoa robó al estado de Veracruz.

“Éste es un momento histórico porque se está procurando aplicar justicia por acciones que deben ser severamente sancionadas.”

“Javier Duarte es uno de los funcionarios más corruptos en la historia de México, la PGR también debe detener a los cómplices del ex jefe del ejecutivo estatal, que todavía deambulan por Xalapa.”, finalizó.