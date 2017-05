Que el fiscal mida sus palabras y no cargue culpas a quienes no las tienen: Jesús Zambrano

Redacción.- Jesús Zambrano Grijalva, diputado Federal por el PRD, lamentó, en entrevista, que el fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, haya generalizado al calificar de corruptos a todos los diputados federales que no aprobaron desafuero de funcionarios involucrados en el desvío de recursos.

El legislador perredista exigió al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) medir sus palabras y “no cargar culpas a quienes no la tienen”.

Explicó que los legisladores del PRD junto con el PAN dentro de la Cámara de Diputados estuvieron a favor del desafuero del diputado federal Tarek Abdalá Saad y que fueron únicamente los PRI los que se negaron a darle luz verde a la petición.

“Yo no comparto esa generalización del Fiscal, lamentable y desafortunada la declaración porque nosotros junto con el PAN en la Cámara de Diputados tenemos cada quien uno de cuatro integrantes dentro en la Comisión Instructora y los otros dos del PRI. Nosotros estuvimos a favor. Hemos seguido denunciando que es una clara demostración del PRI y Peña Nieto que no quieren combatir la corrupción o la impunidad”.

Apuntó que ellos están a favor de retirar el fuero constitucional a esos funcionarios que tienen señalamientos de corrupción y que paguen conforme a la ley.

“No todos somos iguales, el Fiscal debe de tener más cuidado en ese tipo de declaraciones. Nosotros siempre hemos estado a favor de quitar el fuero, que es un laberinto burocrático que es más político que otra cosa y que impide que los funcionarios estén sujetos a la ley”.

Asimismo y cuestionado sobre la advertencia que da la FGE, que confirmó podrían presentar más órdenes de desafuero en contra de diputados federales, Jesús Zambrano respondió: “La tarea del fiscal es que cuando se detecte algún problema o irregularidad se consigne como la dice la ley, pues su responsabilidad es hacerlo”.

Para finalizar rechazó que las carpetas de consignación presentadas por la Fiscalía General hayan estado mal integradas y eso fuera un factor para que la Comisión Instructora haya votado en contra de desafuero de Tarek Abdalá.

“Las carpetas están bien hechas, lo que pasó es que el PRI sacó un artilugio legaloide porque (Tarek) tenía un amparo y no podían actuar en contra del él, pero contra delincuencia organizada y contra fraudes a la nación no hay amparo que valga, este tema no es culpa del Fiscal”.

Por otra parte, el líder perredista pidió a los ciudadanos que saldrán a votar el próximo 4 de junio revisar los perfiles de todos los candidatos de a las alcaldías de Veracruz para escoger a gente que actúe bajo los mandos estrictos de la ley y que no esté envuelto en actos de corrupción.

Expuso que Veracruz requiere un cambio radical después de estar durante varios años bajo el yugo de un gobierno que lo dejó prácticamente en la quiebra financiera

Ante ello pidió confiar en las propuestas que encabezan los candidatos del PRD y aquellos que están dentro de la coalición PAN-PRD, mismos que fueron seleccionados bajo estricto apego a la transparencia.

“Nosotros estamos confiados que ganaremos la mayoría de las alcaldía, sobre todo Xalapa y Veracruz puerto; tenemos expectativas favorables de que nos irá muy bien. Yo pido a la gente que analicen muy bien las propuestas y sus trayectorias para que no estén manchadas de actos de corrupción”.