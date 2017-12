Que se aclaren los feminicidios en el santuario de las garzas: Tanya Carola

René Hernández.- La diputada local del Movimiento Regeneración Nacional Tanya Carola acompañada de la sindica electa Ivonne Cisneros y militantes de MORENA, alzan la voz para frenar la violencia en contra la mujeres explican que hace unos días en el santuario de las garzas en la capital del estado, donde fue privada de su vida la joven Magaly Hernández Marín, Lorena García Denis Morales y de 5 mujeres más que han sido privadas de su vida y exigieron a las autoridades gubernamentales que se esclarezcan los feminicidios.

Tanya Carola Viveros Cházaro señaló que es lamentable lo que está ocurriendo en Veracruz, pero muy lamentable que no haya una respuesta seria del mandatario estatal. Criticó el instituto de la mujer como “asefalo” con una persona que no está preparada no tiene conocimiento sobre el tema.

Las propias consejeras salen a decir que la convocatoria que emitieron es echa a modo. Preciso la legisladora que el Instituto Veracruzano de la mujer está a la orden del gobernador de la estado.

Acusó Viveros Cházaro que el estado está secuestrado por Yunes Linares y que fueron según ella un año de fracaso lo lamentable la perdida de vida de la mujeres veracruzanas, necesitamos seguridad para todas y todos.