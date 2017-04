Que se investigue a fondo lo del millón de pesos para AMLO: MAYL

Redacción.- Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, señaló que el hecho de que la candidata Eva Cadena haya declinado a su candidatura a la alcaldía de Las Choapas, tras ser exhibida recibiendo medio millón de pesos, presuntamente para Andrés Manuel López Obrador, no la exime de su responsabilidad, ahora debe ser investigada y sancionada en caso de haber delito que perseguir.

Yunes Linares señaló que las autoridades también deben investigar el por qué apenas se dio a conocer este vídeo de la diputada de Morena con licencia, Eva Cadena, donde se le ve recibiendo un paquete de billetes y hasta pidiendo una “bolsita” para llevarse ese medio millón de pesos, que recibe de una persona desconocida.

“Se tiene que investigar a fondo, saber por qué un asunto que sucedió a principio de mes apenas se dio a conocer el día de hoy, y no se denunció oportunamente, y conocer realmente qué fue lo que pasó, porque no es simplemente decir yo no tengo nada que ver y lavarse las manos, es un tema muy delicado, muy grave, la persona actuó en representación de alguien según lo dice el propio vídeo, y tendrán las autoridades que investigar si en este caso se cometió un hecho ilícito, y asumir la responsabilidad”, refirió.

En otro tema, comentó que esta semana tomarán posesión de la casa de Tlacotalpan que fue despojada al prestranombres del ex gobernador Javier Duarte; aseguró que tras hablar con el alcalde Homero Gamboa, se determinó hacer de esta casa un lugar para que los niños y jóvenes puedan desarrollar actividades artísticas.

Entrevistado previo a ingresar a la sala de Cabildo de Veracruz, donde anunció la obra de remodelación del bulevar de Veracruz, misma que dijo se hará con recurso estatal y se estima quedará este año, aclaró que la propiedad estaba a nombre de Patricia Grajales, esposa de Franky González García.