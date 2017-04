¿Quién aportó los 500 mil pesos?

• Miguel Angel Cristiani Gonzalez

El escándalo de la todavía Diputada Local con licencia y renunciada candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, Eva Cadena Sandoval se convirtió no en un tema viral, como acostumbra decirse cuando un asunto alcanza gran notoriedad sobre todo en las redes sociales, sino que bien podría merecer un nuevo término no como un simple virus sino como una verdadera “pandemia”.

El video difundido por el periódico El Universal, fue retransmitido en televisión nacional en el noticiero de Carlos Loret de Mola y de ahí a las redes sociales y este lunes, prácticamente no hubo medio de comunicación prensa, radio, televisión y redes sociales que no difundiera los momentos en los que la inocente palomita se dejaba engañar -sabiendo que en política en nadie se debe confiar- recibiendo quinientos mil pesos en fajos de billetes, que presuntamente debería entregar al líder nacional de MORENA Andrés Manuel López Obrador dos días después cuando estuviera en el municipio de las Choapas para apoyar su candidatura a la alcaldía.

Aunque este martes, en el seguimiento de la información, Loret de Mola entrevistó a la diputada local sobre las circunstancias en que se dio la entrega-recepción del medio millón de pesos, quedan aún muchas dudas.

Por ejemplo, quien fue el “generoso” político que aportó los 500 mil pesos para que se le entregaran a la diputada Eva Cadena Sandoval.

Porque nadie -por muy inocente que se quiera parecer- puede creer que alguien vaya a entregar medio millón de pesos, para la causa de Andrés López Obrador, que no es otra que volver a ser candidato presidencial.

Si bien es cierto que los diputados locales y todos los funcionarios públicos que han llegado a ocupar un cargo, se tienen que mochar con la mitad de su sueldo, para contribuir a la causa-partido de López Obrador, pues doña Eva Cadena Sandoval demostró y fue exhibida como un alma inocente, pero que tuvo tiempo de reflexionar sus acciones, antes de que se cometiera el pecado de entregar la bolsa de billetes a López Obrador.

Pero eso de los moches, con billetes en efectivo de los “cercanos” a López Obrador no es nada nuevo ni extraño, hay que recordar que cuando era jefe del Distrito Federal, Bejarano se hizo famoso por haber recibido millones de pesos en efectivo, pero ese sí más profesional, llevaba un maletín para guardar los billetes.

Por lo pronto el golpe ya está dado, con toda pulcritud de un peleador experimentado, que sabe dónde, cuándo y cómo darlo, para que duela más.

En este caso, la Fiscalía General del Estado, ya anunció que abrió una carpeta de investigación en contra de la ex candidata a la alcaldía de las Choapas por la comisión de delitos electorales, ya que al final de cuentas, se supone que ese dinero de procedencia no aclarada, constituye una aportación ilegal y que es sancionada por las leyes.

Será interesante ver si se llega a aclarar quien fue en verdad el que entregó el famoso medio millón de pesos para que le pusieran el cuatro a la diputada.

Habrá que esperar para ver si la ex candidata a la presidencia municipal de Las Choapas, renuncia también al cargo de diputada local por MORENA, o si con su inocencia característica, regresa a la curul en el Congreso de Veracruz, para seguir levantando la mano en contra de todo y cobrando sus jugosas dietas y sueldos, aunque no sea con una bolsita de papel.

También habrá que esperar para saber si la fracción parlamentaria de MORENA en la Legislatura no la obliga a renunciar a su cargo o cuando menos la expulsa del grupo de legisladores que se caracterizan por actuar y decir todo lo que el líder mesiánico manda y ordena hacer.

Mientras tanto, la duda que persiste es ¿quién aportó los 500 mil pesos para ponerle el “cuatro” a la inocente candidata de MORENA? ¿Ya se los habrán regresado?

Por lo pronto ya no puede seguir presumiendo Andrés Manuel López Obrador que en MORENA tienen tres principios fundamentales: “No mentir, no robar, no traicionar” sino todo lo contrario.

Búscanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G.

En Twitter: @bitacoraveracru

Página web: http://miguelangelcristiani.wix.com/news-blog-es

Blog: http://bitacorapolitica.com