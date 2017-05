Radio Más, la levantan de las cenizas

• Mario Mijares

1.- Habrá quien piense que tener la oportunidad de expresar su reflexión en un medio público, tiene que ser únicamente, para hacer señalamientos a la cosa pública e incluso lo privado. Pero no constantemente debe de ser así, siempre y cuando esté sustentada la información plasmada. Estimado lector, un adagio muy antiguo dice que: más difícil “reconstruir” que edificar por primera ocasión. Por tanto, el nuevo director de Radio Más, el tratar de emendar todos los residuos dejados por administraciones anteriores, realmente lo está haciendo bien, pero aún le falta llegar a lo óptimo. El lograr rescatar una ventana que debe ser “formativa”, les daría nuevamente a los habitantes de la entidad veracruzana, una nueva posibilidad radiofónica de escuchar buena música y programaciones inteligentes.

El caso es que, desde los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, la radiodifusora pública Radio Más, fue materialmente destruida por los nefastos directores, que desfilaron por esta institución. Los cuales destruyeron la programación musical y algunos eventos culturales, todos ellos, únicamente representaron las corruptelas de sus jefes y gobernantes.

Lo más terrible se dio cuando, alguno de estos directores empujó a Radio Más, a competir con las radiodifusoras privadas, del tipo de “radio cañón”, “radio, patrón, entre otras de baja calidad. Los mismos disque locutores, en este largo periodo copiaban el esquema vulgar de emplear el micrófono, gritando y hablando vulgaridades, y sobre todo con música comercial del más baja atributo. El dilema es que los; anunciadores, locutores, animadores de TV y de las emisoras de radio la radio privada mexicana, tratando de imitar el esquema angloamericano, confunden la energía que le ponen los gringos, con el gritar e incluso aullar.

2.- Radio Más en el 107.7 del cuadrante de FM, empieza resurgir de las cenizas, su nuevo director Manuel Vásquez, está trabajando de manera ardua, para que los veracruzanos, podamos tener una emisora cultural de calidad. Por lo menos la programación musical, ya empieza a ser redimida, ahora sólo falta educar o capacitar algunos locutores, que no encuadran en el actual proyecto. No obstante, los tiempos a los que se enfrenta Manuel no son muy sanos, pues la propaganda partidista, oficial e institucional, todavía hace mucho ruido en los constantes cortes.

Veracruz, nuevamente puede presumir que; disfruta de dos radiodifusoras culturales en FM, Radio Universidad Veracruzana yahora Radio Más. Pudiendo ser tres, pero la negligencia de la actual administración de la UV, dejó perder el cuadrante de A.M.Aún recuerdo que cuando me visitaban a Jalapa, familiares y amigos, les presumía la programación de radio más, sobre todo cuando viajaba en el automóvil; Asimismo era un deleite viajar de madrugada a la Ciudad de México, acompañado de buena música, por lo menos hasta que se llegaba a Puebla.

3.- Sr. Gobernador cuando hay nombramientos como es el caso de Manuel, todos lo agradecemos, y es que, que una “buena autoridad”, hace que el cuerpo camine como debe ser. Así que ahí está una muestra, no sólo para su equipo de trabajo, sino también para su gestión, la cual no aparece todavía. Por tanto, la población le pide un poco de más flema para tratar los asuntos del gobierno, dejando las terribles pasiones del ser humano. Respecto a esto. Honoré Gabriel Riquetti, Conde de Mirabeau, revolucionario francés, escritor, diplomático, francmasón, periodista y político, conocido como “El orador del pueblo”, en plena revolución francesa dijo.

“No vengo a predicar tolerancia […] la existencia de autoridades con poderes para tolerar, significa un ataque a la libertad de pensamiento; porque, justamente si tolera, tiene también el poder de no tolerar”. Libro. La Tolerancia. Una pequeña virtud imprescindible para vivir mejor”. Barcelona, Ed. Gedisa 1994, página 19.