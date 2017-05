Realizan campaña de donación de sangre en el Ayuntamiento de Xalapa

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Xalapa, Ver., 31 de mayo de 2017.- Para fomentar la cultura de la donación voluntaria de sangre, este miércoles, el Ayuntamiento de Xalapa y la Embajada Mundial de Activistas por la Paz llevaron al Palacio Municipal la campaña Internacional “En la Sangre está la vida”.

Durante esta jornada, diversos servidores públicos participaron donando su sangre al Banco de Donantes del Centro de Alta Especialidad (CAE) Dr. Rafael Lucio, para ayudar a pacientes de esta institución de salud.

Es importante recordar que dar sangre es un proceso completamente seguro y que una donación puede beneficiar hasta a tres personas.

Además, este proceso conlleva otros beneficios ya que se ha comprobado que rejuvenece el organismo porque, al detectar que se reduce el nivel del fluido, el cuerpo genera nuevas células; equilibra los niveles de hierro; la sangre fluye mejor, y se realiza una revisión médica en la que se checa el pulso, presión, biometría hemática completa, grupo sanguíneo, VIH, brucella, HCV, HBsAG, sífilis y chagas.

Para ser donante es necesario estar sano; permanecer en un ayuno de 4 a 6 horas, después de una comida ligera; no haber ingerido alcohol en las 48 horas previas a la donación; ser mayor de 18 años y menor de 65; no estar bajo tratamiento médico; no haberse realizado perforaciones, tatuajes o acupuntura en el último año; no tener antecedentes de paludismo o SIDA; no haberse sometido a cirugías de importancia en los últimos 6 meses, y no estar en periodo de lactancia o embarazo.

Es importante recordar que los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres hasta tres veces, con un mínimo de separación de dos meses entre cada donación.