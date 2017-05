Red de corrupción en Veracruz inició en Campeche

Redacción.- Milenio publicó una nota del periodista José Antonio Belmont, en la que sostiene que la red de corrupción que tejió el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y sus cómplices inició en Campeche, con la compra ilegal de 630 hectáreas de un ejido por las que pagaron 20 millones de pesos. Este recurso, sostiene el trabajo periodístico, pertenecía al erario público.

“Dos años después vendieron a sobreprecio parte de estos terrenos a empresas ‘fantasma’ que ellos mismos crearon, según costa en la investigación de la PGR”.

La compra de este terreno se concretó, según los expedientes, en 2011 y desde entonces, hasta 2016, la red de corrupción concretó decenas de negocios con dinero público, dejando a Veracruz sumido en una severa crisis no sólo económica, sino en todos los sectores en general.

Milenio indica que para adquirir estas tierra ubicadas en el poblado de Lerma, a 15 minutos de la capital de Campeche, los prestanombres del es gobernador engañaron a comuneros, sobornaron a líderes ejidales y falsificaron documentos.

Quienes se oponían eran amedrentados, incluso uno de ellos terminó en prisión.

Según la indagatoria de la PGR, Alfonso Ortega y Moisés Cysneiros fueron los principales cómplices de Javier Duarte. El primero era el encargado de buscar opciones para hacer las inversiones mientras que el segundo, además de pagar las tarjetas de crédito de la ex primera dama veracruzana, Karime Macías, era el prestanombres.

“Ortega se enteró de la existencia de unas parcelas en Campeche, que pertenecían al núcleo ejidal de Lerma. La compra de esas parecelas era buen negocio, por lo que Ortega planteó el negocio a Duarte, quien una vez que analizó los detalles ordenó la compra de 21 parcelas”, indica el expediente que le fue leído a Duarte en la Torre de Tribunales de Guatemala, días después de ser detenido.

Los prestanombres de Duarte se repartieron las tierras: Alfonso Ortega tenía cuatro; Juan José Janeiro tres; Rafael Rosas Bocardo cinco y Mansur Cysneiros nueve.

Milenio explica que uno de los ocho ejidatarios de Lerma, Pedro Celestino May Can, fue acusado de despojo y encarcelado por oponerse a vender sus tierras.

Él explica que en 2008 inició el proyecto “un nuevo Campeche”, consistía en ampliar a cuatro carriles las calles del poblado.

“Solo les interesó para parte de los ejidos: en Xpicob, en la orilla de la playa, 2 mil 300 hectáreas. Nos dijeron: Es terreno que no les sirve a los campesinos, primero porque se muere la siembra por el agua salada, y segundo porque es pura piedra rocosa, ahí no pueden cosechar. Esas tierras no les sirven a ustedes, esos cerros, eso queremos”.

Pedro Celestino indicó que un día repartieron camionetas para convencer a los líderes comunales, “unos aceptaron. Otro pidieron dinero, televisores o mejoras en sus casas. Cuando llegan conmigo les digo que no quiero, porque vivo de la tierra y no sé hacer otra cosa”.

En 2009 Lerma ya había sido dividido en parcelas. El trato incluyó entregarles a los comuneros 230 mil pesos en tres pagos por la cesión de derechos a cinco líderes del proyecto, encabezado por Miguel Velázquez Nieva.

Según la PGR, este último ejidatario fue el enlace con Alfonso Ortega y Mansur Cysneiros, quienes asistieron a Lerma en 2011, por única ocasión para que fueran reconocidos como ejidatarios del poblado. No obstante, las leyes agrarias indican que solo los comuneros pueden comprar tierras.

Para hacer todo el negocio, los cómplices de Duarte falsificaron documentos, regalaron camionetas y enseres domésticos además de dinero en efectivo.

Ante la oposición de algunos ejidatarios, empezó una persecución en su contra, a Pedro le quemaron su rancho, le mataron animales y le dispararon, posteriormente estuvo en la cárcel 4 meses y se declaró inocente para que le concedieran el arresto domiciliario pues padece cáncer terminal.

En noviembre de 2016, la PGR arribó al lugar y cuestionaron a los comuneros sobre lo sucedido en aquellos años y cómo se dio la venta de sus terrenos, esa información sirvió para empezar a integrar las carpetas de investigación contra Javier Duarte y sus prestanombres.

