Red de corrupción hace llegar dinero a AMLO: Sergio Hernández

Redacción.- Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local, consideró que existe una red de corrupción para hacer llegar dinero al dirigente nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, a través de sus colaboradores, algo que ese partido tiene que aclarar.

“Es dinero que no es fiscalizado, del que no se sabe su procedencia; exigimos que esto se aclare y que sea investigado porque es un evento que evidencia la corrupción del partido”.

El también coordinador de los diputados locales del PAN señaló que esta información no debe verse como un golpe electoral, pues simplemente se trata de un acto de corrupción que involucra a una militante de MORENA.

“Es corrupción, lo único que demuestra este tipo de eventos es que realmente Morena no sigue sus supuestos principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo; es una farsa y queda demostrada con este tipo de acciones”.

Agregó que desde hace meses la incongruencia ya ha afectado al grupo legislativo de ese partido en el Estado, con falta de iniciativas y de radicalismo, algo de lo que la ciudadanía ya ha comenzado a darse cuenta en el Estado.

Finalmente, mencionó que AMLO se había “amarrado el dedo” adelantando que el instituto político que fundó sería relacionado con actos de corrupción con el ex gobernador Javier Duarte.

“Éste es un evento totalmente paralelo. Él se está amarrando el dedo, hay un dicho que dice explicación no pedida, aceptación manifiesta y eso es lo que está pasando; López Obrador con esa actitud aceptó lo que es la realidad de su partido”.