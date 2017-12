Renato Tronco es exonerado del asesinato del regidor de Las Choapas

Redacción.- Sergio Vaca Betancourt, abogado defensor de Renato Tronco Gómez, informó, en entrevista, que un juez federal determinó que no había elementos para imputar al ex diputado local desaforado y ex alcalde de Las Choapas, señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber sido el presunto autor intelectual del asesinato del regidor de Las Choapas, Alfredo Pérez Juárez.

Añadió que esto fue determinado el pasado 30 de noviembre de este año, luego de los tres procesos de revisión que interpusieron la viuda y la amasia del ex funcionario, así como la propia Fiscalía, en contra de la resolución de reponer todo el proceso penal por irregularidades.

“El 30 de noviembre, las tres revisiones penales que había, decidieron que, se hizo justicia, que no había pruebas para imputar la autoría intelectual a Renato Tronco, quedó absolutamente libre”.

“En menos de tres semanas le revivieron el homicidio de un regidor en Las Choapas, asesinado a balazos en el año 2003. Tenía 11 años de antigüedad el asunto, ya estaba archivado, había sido sobreseído, ya había habido dos detenidos: el comandante de policía que buscó a otro, a un sicario para que lo matara”.

“La verdad se escondió. Nunca supe donde se escondió. La última vez que yo lo vi fue cuando me firmó la demanda de amparo; mucha gente no lo ha de creer, pero la verdad jamás volvió a hablarme por teléfono. Él (Renato) se enteraba de todo por medio de tres abogados, un hombre y dos mujeres que eran de su confianza y que le ayudaron en el asunto, entre ellos Felipe Espinoza y una licenciada que se llama Matilde y otra que se llama Jazmín”.

“Se fue al Tribunal Colegiado de Coatzacoalcos, ahí por exceso de trabajo lo remitieron al Tribunal Colegiado Penal Auxiliar en Cholula, Puebla; fui a ver cómo andaba el asunto un par de veces y el 15 de diciembre del año pasado, demoró un año, resolvieron que había que reponer todo el procedimiento penal porque no se había llamado al juicio a la viuda”.

“Ahora fueron tres: la viuda, la amasia y la Fiscalía, pero después de casi seis meses, el 30 de noviembre, las tres revisiones penales que había, decidieron que, se hizo justicia, que no había pruebas para imputar la autoría intelectual a Renato Tronco, quedó absolutamente libre.”