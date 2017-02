Renato y Ledezma, en la mira

• Salvador Muñoz

Hay cierta molestia entre los suspirantes a la candidatura del PRI por la alcaldía de Xalapa. Piden piso parejo a Renato Alarcón Guevara porque como que ven los dados cargados o “el dedo cargado” hacia Alejandro Montano Guzmán, al menos eso es lo que perciben José Luis Santiago López e Iván Alarcón Cerda.

Por ejemplo, cita el famoso Negro Santiago López que de inmediato quisieron “plancharlo”.

Santiago López mantendrá su postura y decisión, apostando a las encuestas y popularidad.

No es para menos… la familia Santiago Ábrego no sólo es empresaria, sino también altruista, y no es un asunto de moda. A ojo de buen cubero, fácilmente llevan más de 25 años trabajando en varias áreas de la sociedad, aunque destaca por su singular nombre el Pollotón, tan así, que esa famosa entrega de cena navideña no sólo se replicó en varias ciudades de Veracruz (una ocasión ya se adjudicaban la idea Chiquiyunes y creo que Chava Manzur), sino que llegó a otros estados del país, y si me apuran, hasta la copiaron en Centroamérica.

Así que, en espera de que el PRI entienda que son tiempos de hacer democracia desde el interior y en sus bases, Santiago López seguirá en la lucha, por supuesto, en espera de que sea legítima, pareja, sin preferencias.

II

Iván Alarcón Cerda es un caso particular. Si bien no es Santo de mi devoción, pero en el momento en que el partido le permite estar en las condiciones de suspirar como candidato, le debe ofrecer el mismo trato que le da al del “Dedo cargado”, porque eso es de lo que se queja.

Insisto, no es de mi agrado como político, pero si algo hay que reconocerle a quien se le conoce más como “el Osito Tequilero” es que al menos se mantiene firme en su partido, no como otros, que ya se pasaron a Morena.

En su facebook, “el Osito Tequilero” manda un mensaje al dirigente del PRI: Si no es capaz de recibirlo, le invita un café, donde diga, a la hora que diga, y que espera igual lo “pasee” como lo ha hecho con Montano.

III

Hablando de Alejandro Montano, después de la “balconeada” que dieron de que la empresa que él y su familia dirigen, les retrasa los pagos a empleados, tenemos dos noticias, una buena y una mala.

La buena: El martes, los quejosos recibieron por fin el pago de su quincena.

La mala: Que ahora esperan algunos reporteros que les pague el aguinaldo que les debe de la navidad pasada.

Pirata la secre, piratas los mensajes

El silogismo es simple: Secre pirata, mensajes piratas. Anduvo circulando por whatsapp un mensaje donde se avisa a los taxistas que desde que tomó protesta como Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quedó sin efecto el programa “Un Día sin Taxi”. Sin embargo, no deja de ser una broma. Las autoridades de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado así como la Dirección de Transporte Público del Estado evalúan la permanencia de este programa. Se cita a Ana Cristina Ledezma porque dicha circular se la adjudican a ella… pero se insiste, todo parece que es una broma.

Por cierto, hablando del Consejo Estatal de Seguridad Pública, cuentan que allá se vive una guerrilla interna a más no poder. Por ejemplo, dicen que las imágenes del personal que duerme fueron filtradas por gente de quien fuera secretario particular de Paco Portilla, José Ignacio Peña Nieves, para darle un golpe bajo a la gente de Bertha Alicia Escobar, ex administrativa de Juan Antonio Nemi Dib. A ello se suma que Ana Cristina Ledezma llega en plan de diva amenazando con despidos de personal y recortes en salarios y si eso fuera poco, cada vez que la gente que llegó con José Luis Lagunes López (+) pretende abordarla, nomás “se agacha y se va despacio, querido amigo”. Pero el asunto se podría complicar más si es cierto que el Coordinador de Información y Enlace Administrativo, Eduardo Adrián Elizondo del Ángel, pretende incorporar en esa área a treinta personas, muchos de ellos con perfiles de “compadres” y “comadres”. El asunto es saber si esos 30 son de Ana Cristina, de él o de ambos…

