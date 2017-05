Renuncia candidata a regiduría del PAN-PRD en Alto Lucero

Carolina Suárez.- Carmen Grajales Viveros, suplente de la candidata a regidora primera por la coalición PAN-PRD en Alto Lucero, renunció a su planilla para ingresar al partido Nueva Alianza con el candidato Javier Castillo.

Aunque manifestó que no hubo alguna irregularidad, en su caso aseguró declinar en favor de las propuestas del candidato por Nueva Alianza, que consisten en el financiamiento a la ganadería y al campo y mayor apoyo a las mujeres.

“Quedé como suplente de la planilla PAN-PRD, ya no voy a seguir porque me sumo al proyecto de Javier Castillo, él es de Nueva Alianza y creo en su proyecto”.

Explicó que militó durante dos años en el Partido Acción Nacional (PAN), del cual no está afiliada.

“No me gustó, no digo nada más, me sumo al otro proyecto, porque es una persona muy humana, yo era suplente nada más y ya presenté mi renuncia”.

Por último manifestó que la planilla de la Coalición PAN-PRD fue designada por el sol azteca.