Renuncia Pazos Navarrete al PRI

Redacción.- Sergio Pazos Navarrete, ex candidato a la alcaldía de Boca del Río por el PRI, en la contienda pasada, anunció, a través de su cuenta de Facebook, su salida de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“A veces debemos tomar decisiones que no nos dejan un buen sabor de boca. Me siento triste pero satisfecho de haber terminado una etapa donde conocí mucha gente valiosa. Agradezco a tod@s que me brindaron su apoyo.

Seguro estoy que seguiremos conservando nuestra amistad. Un fuerte abrazo para tod@s!”, expresó en un breve mensaje.

El también ex titular de la extinta Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) en tiempos del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, dio por concluida su militancia en el tricolor sin embargo no dio detalles sobre el motivo de tal decisión.

Pazos Navarrete también se desempeñó como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la zona conurbada durante el periodo 2011-2012.

Fue candidato priísta a la alcaldía de Boca del Río en la pasada contienda electoral que perdió ante el ahora presidente municipal panista Miguel Ángel Yunes Márquez.