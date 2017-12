Reportan explosión en Nueva York

Redacción.- La policía de Nueva York confirmó que investiga informes sobre una explosión ocurrida la mañana de este lunes en Port Authority, la principal terminal de autobuses de la ciudad, por lo que evacuaron tres líneas del metro.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la policía de Nueva York explicó que la detonación es de “origen desconocido” y que la información hasta el momento es preliminar. Las líneas del metro evacuadas son la A, C y E.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 de diciembre de 2017