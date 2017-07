Resolver robo de combustible no será un proceso rápido y fácil: González Anaya

Redacción.- El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, expuso que resolver el robo de combustible no será un proceso rápido y fácil, y reiteró que el problema implica el esfuerzo conjunto de diversas autoridades.

“No será una cosa fácil. No es cuestión de días, ni tampoco de semanas. Me atrevo a decir que no es de pocos meses, sino de varios, en donde poco a poco empezaremos a observar, con la cooperación de todos, que esto está disminuyendo”, argumentó.

Durante su participación en el foro “Oil &Gas Innovation Forum, insistió en que para combatir este ilícito “es absolutamente necesario que la petrolera sea parte de este esfuerzo, pero no lo podemos hacer solos, sino con las instancias judiciales, porque Pemex es muy grande”.

Señaló que el hecho de que Pemex sea hasta ahora el único proveedor de gasolinas, es una ventaja para combatir este fenómeno, “porque sabemos perfectamente a quién y en dónde vendemos”.

Dijo que ahora los esfuerzos judiciales también están encaminados a quienes venden el producto robado, “lo que nos permite contar con información que ponemos a disposición de otras autoridades para que avance este asunto”.

Al recordar que las pérdidas anuales por este delito ascienden a 20 mil millones de pesos, el funcionario aclaró que institucionalmente ni la empresa, ni el sindicato, están involucrados en el robo de combustible.

Sin embargo, González Anaya no descartó que haya funcionarios o trabajadores que se encuentren involucrados en estos actos delictivos, pero subrayó que de confirmarse y comprobarse se actuará con todo el rigor de la ley.

“Lo hemos dicho abiertamente y si se encuentra algo vamos a proceder con toda las de la ley. Estamos trabajando para proceder contra los funcionarios o trabajadores que estén metidos en esto, pero es importante aclarar que en la empresa no hay algo organizado que lo esté haciendo, ni tampoco el sindicato”, insistió.

Asimismo, el director general de Pemex confirmó que son 10 gasolineras más las que actualmente están sometidas a investigación por presunta venta de gasolina robada, las cuales en su mayoría están ubicadas en el estado de Puebla.

“En las últimas semanas hemos tenido otra serie de gasolineras, son 10. Será un proceso continuo en el que seguiremos trabajando para combatir el robo de combustible en conjunto con las autoridades”, añadió en el evento.

Fuente: Notimex.