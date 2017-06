Respetaré resultados: Nicanor Moreira

Carolina Suárez.- Nicanor Moreira Ruiz , señaló, al acudir a emitir su voto en la casilla ubicada en el Club Britania, que respetará los resultados de estas elecciones, siempre y cuando se den en el marco de la legalidad y no se presenten anomalías.

“Evidentemente tenemos que respetar, pero si viéramos anomalías, pues tendremos que denunciarlas como es nuestros deber”.

Sobre la denuncia en contra de su partido por una supuesta campaña sucia de una candidata de Xalapa, dijo que “se trata de una estrategia que no entiende, que no beneficia a nadie y sólo genera un clima de crispación. Ya hemos hecho un señalamiento al respecto donde nos desvinculamos de ese hecho”.

Ante las anomalías que se han presentado en las casillas, como el hecho de que en algunas no llegó el presidente de casilla, confío de que se trate sólo de algo circunstancial y no una armitaña pues lo peor que puede pasar es que los xalapeños se den cuenta que no se respeta el sentido de la decisión de la ciudadanía “que sea una cuestión de tardanza de tiempo y que sea todo”.

Por último, sostuvo que espera sea una jornada pacífica, pues es un deber de todos incitar a que así sea y agregó que los hechos de violencia no deben de inhibir que los ciudadanos salgan a votar, pues esta es la única herramienta para manifestarse.