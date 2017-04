Responde Nemi Dib a acusaciones de Animal Político

Redacción.- Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario Ejecutivo del Consejo y Sistema Estatal de Seguridad Pública y ex secretario de Salud, respondió a Animal Político, que este martes publicó un reportaje en el que lo señala como uno de los beneficiarios de medios por parte de la ex vocera del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Gina Domínguez Colío.

En el material periodístico del medio digital se aseguró que ella utilizó su cargo para beneficiar con contratos y convenios a una empresa de medios que luego pasó a ser de su propiedad y a tres radiodifusoras que ahora controla editorialmente, siendo uno de los socios, Nemi Dib.

Al respecto, el ex funcionario estatal reconoció que sí tenía constituida una sociedad por acciones (Servicios Especializados de Comunicación en Imagen S.A. de C.V.) con Miguel Ángel Gutiérrez Garduza, ex subdirector de recursos materiales de la SS y con Enedina Díaz Morales, ex colaboradora suya tanto en la SS como en el DIF Estatal.

No obstante, explicó que nunca utilizaron las acciones de la referida sociedad y que “literalmente” se la regalaron a la ex titular de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) en el sexenio pasado.

“Teníamos constituida una sociedad por acciones que nunca utilizamos y que estaba en suspensión fiscal de actividades. Literalmente se la regalamos a Gina en ceros, sin ingresos ni egresos para que no gastara en una nueva sociedad”, respondió.

Juan Antonio Nemi Dib agregó que el cambio de accionistas se hizo mediante notario y que los ingresos a nombre de Miguel Ángel corresponden al espacio radiofónico y televisivo llamado “El Molcajete”.

“Son de menos de la tercera parte, son los acumulados de 7 años de El Molcajete Radio y El Molcajete TV, hasta antes de 2012″, manifestó.

Finalmente refirió que las fechas y las cifras dadas a conocer por Animal Político, “no coinciden para nada”.