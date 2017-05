Responderé al llamado de la FGE: Rocío Nahle

Redacción.- Rocío Nahle García, diputada federal dijo que acudirá a declarar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para ratificar sus declaraciones en medios de comunicación respecto a que Ana María Winckler Ortiz es quien entregó dinero en efectivo a la diputada Eva Cadena Sandoval.

En breve entrevista con un noticiero radiofónico del sur de Veracruz, la legisladora por el distrito de Coatzacoalcos aclaró que no ha recibido ninguna notificación; sin embargo, afirmó que responderá al llamado de la FGE.

“Sí muy bien, a mí no me han enseñado nada, pero no importa. Aunque no lo enseñen yo voy a ir porque esto va a servir mucho porque que demuestren que no es ella, que me demuestren en el video, yo no lo voy a demostrar, ellos tienen que demostrar quién es”, expresó.

Nahle García precisó que la FGE tiene que citar a Eva Cadena Sandoval para que revele la identidad de la mujer con la que conversa en los videos difundidos durante las últimas semanas.

Asimismo, la coordinadora del Grupo Legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados anunció que denunciará a Cadena Sandoval por los señalamientos que aparecen en la última grabación.

“Yo la voy a demandar ¿por qué está diciendo que yo acerco dinero? ¿de dónde saca eso? Yo lo único que acerco son votos”, manifestó.

Rocío Nahle reiteró que detrás de esta situación se encuentra el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares debido al crecimiento de MORENA.

“Este es un show que le encanta montar a Miguel Ángel, al gobernador, él es policía, él viene de ahí, él no sabe gobernar, él este es su terreno”, agregó.