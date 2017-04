Retrasan desafuero de Tarek

Redacción.- La Sección Instructora de la Cámara de Diputados señaló que Antonio Tarek Abdala, ex tesorero del gobierno de Javier Duarte y actual diputado del PRI, está amparado desde diciembre y por ello hoy no analizará su desafuero.

La Fiscalía General de Veracruz solicitó el desafuero en contra del diputado federal Tarek Abdala acusado de desvío de más de 23 mil millones de pesos de recursos públicos y abuso de autoridad.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados está integrada por dos diputados del PRI, uno del PAN y uno del PRD.

El presidente de la Sección Instructora, el priísta Ricardo Ramírez Nieto, no presentaría ningún dictamen sobre el tema, ha declinado dar cualquier declaración.

Tarek Abdala no se ha presentado en estas últimas sesiones, y se desconoce si se encuentra en alguna actividad legislativa o cuenta con algún permiso que justifique sus faltas.

A raíz de la detención en Guatemala del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, los partidos de oposición ejercieron presión y exigieron a la Sección Instructora que no demorara más el análisis y resolución del caso, mismo que Ramírez Nieto había dicho que se extendería hasta el mes de mayo, lo que finalmente ya no ocurrió.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, pidió no adelantarse a lo que suceda este jueves en la reunión de la Sección Instructora, y dejó en claro que su bancada está “contra la impunidad” y de que se politice la justicia, dijo.

Mientras que el coordinador de la banca del PAN, Marko Cortés, confió en que el órgano legislativo dictamine a favor y aseguró que su bancada votará para que se le retire el fuero a Tarek Abdala y “se presente ante la justicia”.

Además, pidió que la bancada del PRI actúe en congruencia con lo dicho por el Presidente de la República, Enrique peña Nieto, “de que están comprometidos con el combate a la corrupción, y que el día de hoy se le quite el fuero al diputado Tarek”, puntualizó.

Fuente: López-Dóriga Digital.