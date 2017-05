Ríos Alvarado no está sujeto a prisión domiciliaria: Edel Álvarez

Redacción.- Edel Álvarez Peña, magistrado Presidente del TSJE, informó que las nuevas medidas cautelares que se aplicaron al ex gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, son una fianza de 5 millones de pesos, el retiro de su pasaporte y no abandonar el distrito judicial de Xalapa.

“Estas fueron las condiciones concretamente para que el pudiera preventivamente salir y ampliarle la medida cautelar”.

Rechazó que se le hayan aplicado medidas domiciliarias, y refirió que ante el juez correspondiente se definieron las medidas cautelares, “fue cuando él salió del hospital ya estaba decidido eso”.

Negó que se trate de una negociación y señaló que lo que giró el juez fue un oficio preocupante del servicio médico que hablaba de la salud del ex gobernador, en el que se consideró la situación.

“Ya llevaba varios dias en el hospital, entonces al parecer había una situación inquietante y el juez ocupó su criterio y cambió la medida cautelar”.

Al ser cuestionado sobre alguna variación en el proceso del líder de los 400 pueblos, César del Ángel, dijo no tener conocimiento “que yo sepa no, no tengo ningún reporte, los jueces son autónomos y no estamos informados de nada”.