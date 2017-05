Rocío Nahle recomienda a MIYULI tranquilizarse

Redacción.- Rocío Nahle García, diputada federal de MORENA, recomendó al gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, tomarse una pasiflorina y tranquilizarse, pues consideró que está para gobernar y no andar en la grilla política.

“Yo trato de ser lo más respetuosa posible. Estoy preocupada porque sí veo al gobernador de Veracruz bastante mal. Yo le recomiendo, como dicen, que se tome una pasiflorina y se tranquilice. Veracruz requiere de un gobernante serio”.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre si considera que hay una campaña en su contra, para desprestigiarla como legisladora, como personaje político, así como al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que no le interesa entrar en polémica con el gobernador del estado, pues dijo ser una mujer respetuosa.

“Y no voy a entrar a una polémica, ni me voy a bajar de nivel. Porque el nivel que está utilizando el gobernador, es un nivel rastrero en la política y no necesitamos de eso, sobre todo en Veracruz. Yo soy una mujer seria, respetuosa y voy a seguirlo siendo”.

Asimismo, señaló que Yunes Linares está preocupado, pues a decir de la diputada, Morena va arriba en las preferencias del electorado en el Puerto de Veracruz, dejando por debajo a la alianza PAN-PRD.

“Está muy nervioso. El Gobernador está muy nervioso, muy angustiado, porque Morena ha crecido muchisisímo en Veracruz, sobre todo en el Puerto. En el Puerto de Veracruz, Morena va arriba, sobre el hijo del Gobernador, y eso lo trae bastante mal”.

Criticó que los problemas se agravan en el estado, pues no hay obras, y la inseguridad está más alta que nunca, incluso que cuando estaba en el cargo Javier Duarte.

“Hay un desasosiego en el estado y él anda en la grilla política. Esa la palabra: la grilla. Ni siquiera en el debate político. Entonces, a mí me apena muchísimo y yo no me voy a bajar a su nivel”.

La legisladora, aprovechó para desmentir su participación en un video en el que se le vincula con Eva Cadena y en actos de corrupción, ya que dijo se trata de un montaje.

También explicó que este día saca un artículo en La Jornada, donde describe los hechos, y le manda un mensaje al Gobernador y al fiscal general Jorge Winckler Ortiz.

“Yo no fui citada. Yo les quiero decir –ahí también lo menciono– que a mí se me entregó una atenta invitación, y aprovecho para decirle al Fiscal que lea la Constitución Política y el Código Penal, porque no están facultados ellos para citarme”.

En este sentido, aseguró tener las manos limpias, pues advirtió que la diputada Eva Cadena carece de credibilidad, y por lo cual podría ser desaforada por actos de corrupción.

“Por eso yo le pido al gobernador que se serene, que se tranquilice, que se asuma como tal. Los veracruzanos necesitamos un Gobernador de tiempo completo. Desde el primer día que llegó, lo primero que ha hecho es atacar a la oposición política. Él llegó nada más para trabajar en este año y medio, yo creo para posicionar a su hijo o a él, no sé, pero esa es otra cosa”.