Rodrigo García Escalante se suma a bancada del PAN

Redacción.- Rodrigo García Escalante, diputado local, también se incorporará a la fracción del grupo legislativo del PAN.

García Escalante, hijo del ex contralor general del Estado Ricardo García Guzmán, dejó al grupo mixto “Juntos por Veracruz”.

El representante del Distrito de Pánuco, rechazó que haya habido diferencias personales con “Juntos por Veracruz”, sin embargo dijo que a su parecer actualmente Veracruz requiere de acuerdos y consensos.

“Soy un aliado del gobernador, creo que necesitamos sumar esfuerzos, si al Ejecutivo le va bien a Veracruz le va bien, si al Congreso le va bien, también a Veracruz, entonces creo que tenemos que reforzar la manera de trabajar”, indicó.

Aseveró que se trata de un asunto de congruencia política, señalando que ya recibió la notificación de que fue aceptado por la fracción del albiazul.

“Ellos están en una posición válida (de oposición), yo en estos momentos he estado apoyando en mi Distrito a candidatos del Partido Acción Nacional porque creo que son la mejor opción”, sostuvo.

Igualmente, rechazó que se trate de una estrategia para que el PAN se mantenga en la presidencia de la Junta de Coordinación Política, debido a que al no ser mayoría absoluta al menos por un periodo de ocho meses Morena debe de presidir dicho órgano.

“Yo no me prestaría a cosas así, trabajo para Veracruz, eso es lo que me ofrecieron, creo que Veracruz necesita que todos trabajemos de la mano y que salgamos adelante juntos, que el cambio siga y que las cosas vayan por buen camino”, planteó.

Subrayó que formar parte de la bancada del PAN no significa que votará a favor de todo lo que se proponga.

Cabe recordar que García Escalante llegó al cargo por el Partido Verde Ecologista de México, sin embargo, desde el inicio de la LXIV Legislatura anunció que se sumaría a “Juntos por Veracruz”. Con su incorporación al PAN dicha fracción ya suma 19 integrantes, además de que generalmente cuentan con los votos de los cinco diputados del PRD.