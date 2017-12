Salva ISSSTE a enfermera Aurelia de morir por enfermedad rara

Dos veces rescatada en Hospital “1° de Octubre”: por Tromboembolia con trombo en tránsito y por crisis de Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) asociada a Tromboembolismo Pulmonar Crónico (TPC).

Avanzado tratamiento farmacológico con terapias blanco específicas para HAP y control médico multidisciplinario, le permiten volver a ser productiva.

ISSSTE, institución pública en México que cuenta protocolos internacionales de tratamiento para esta enfermedad en sus opciones terapéuticas cotidianas.

México, Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017.- El ISSSTE presentó el Caso Médico Sobresaliente de Aurelia, paciente de 44 años, a quien le han salvado varias veces la vida debido a complicaciones por Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) asociada a Tromboembolismo Pulmonar Crónico (TPC), enfermedad catalogada como rara, por la cual llegó a tener incapacidad total, estuvo confinada a una silla de ruedas y dependiente de un tanque de oxígeno las 24 horas, pero gracias a tratamiento de alta especialidad hoy ha recuperado su vida personal y retomado su actividad productiva como enfermera.

Guadalupe Espitia Hernández, Especialista en Circulación Pulmonar, Jefa del Servicio de Neumología y responsable de la Clínica de Hipertensión Pulmonar del Hospital Regional “1° de Octubre”, la más importante del Instituto y la segunda más importante del país; destacó que el ISSSTE cuenta con protocolos internacionales de tratamiento para esta enfermedad y con un proceso de atención certificado por el Medical Center de Boston de la Tufts University, de Massachusetts.

Espitia Hernández informó que gracias a que el Instituto es pionero en la inclusión de medicamentos de alta especialidad denominados “blanco específico para la Hipertensión Pulmonar ‘logramos salvar a Aurelia’”.

La doctora refirió que a principios de 2013 la paciente fue atendida por Embolia Pulmonar Aguda con trombo en tránsito, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía de trombectomía y endarterectomía central, con resolución de fase aguda de insuficiencia cardiaca; no obstante a los tres meses reinciden los síntomas, se le realizan estudios que confirman diagnóstico de HAP asociada a TPC y se le inició tratamiento con medicamentos de alta especialidad que contribuyeron a su recuperación.

“En tres meses Aurelia dejó la silla de ruedas y el oxígeno, reincorporándose a su trabajo; actualmente se encuentra en fase funcional 1 con buenas expectativas de calidad de vida”, subrayó la especialista.

De acuerdo a neumóloga, la OMS reconoce cinco tipos clínicos de Hipertensión Arterial Pulmonar, los pacientes con HAP asociada a TPC, como es el caso de Aurelia, tienen una sobrevida sin tratamiento de 2.8 años. Agregó que a Aurelia le fue detectada la enfermedad en 2013 y desde que fue incorporada a la Clínica de Hipertensión Pulmonar no ha requerido de hospitalización, lo que ha implicado ahorros de hasta 3 millones de pesos en su atención y tratamiento.

Por su parte, la enfermera Aurelia Yanek, quien estuvo acompañada por su esposo Jorge y sus hijos, externó su agradecimiento: “Contar con el ISSSTE ha sido mi tabla de salvación para afrontar mi enfermedad, el espacio donde he podido recuperarme y librar todas las batallas; a los médicos del Instituto mis respetos, son muy capaces”.

La paciente, quien trabaja como enfermera en el Centro de Salud de Zempoala, Hidalgo, narró lo difícil que es vivir con HAP “hubo un momento en que no podía moverme, tuve que usar silla de ruedas, dependía de los demás al 100%, me tenían que dar de comer en la boca, me dolían las piernas y los brazos, es una enfermedad limitante, llegué a pensar que jamás me iba a levantar de esa silla, estaba muy deprimida”.

Por el contrario, añadió la enfermera, “ahora, con los tratamientos de alta especialidad que he recibido y la vigilancia por parte de los especialistas, he podido volver a trabajar en mi profesión de enfermería que tanto me gusta; cada día abrir los ojos para mí es un logro, quiero ver crecer a mis hijos y estoy muy agradecida con Dios y con la institución”.

En el acto estuvieron presentes los integrantes del equipo multidisciplinario de la Clínica de Atención Pulmonar del Hospital Regional “1° de Octubre”, integrado por los doctores Marco Antonio Rentería Galicia, cirujano cardiotorácico; Samuel Montes Cruz, cardiólogo ecocardiografista, y Juan Miguel Rivera Capelo, Coordinador de Cardiología; así como Ricardo Juárez Ocaña, Coordinador de Enseñanza e Investigación. (Boletín)