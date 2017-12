Santa adelantó los regalos

• Brenda Caballero

A pesar del clima frío en gran parte de la República Mexicana, la noticia de que Elba Esther Gordillo dejaría la cárcel y seguiría su proceso en su casa, calentó a muchos.

En realidad, la maestra y ex lideresa magisterial no se encontraba propiamente en una celda común y corriente, sino en la Torre Médica de Tepepan, desde el primero de marzo de 2013 que dejó el Penal de Santa Martha Acatitla, donde no estuvo ni una semana, argumentando más de diez padecimientos crónicos y que la Torre tenía mejor estructura para atenderla. Recordemos que también estuvo en un cuarto de descanso en un hospital privado con todas las comodidades, pero por fin, después de tantos amparos, la maestra se va a su casa, nada más y nada menos que a su departamento de la calle Galileo de la colonia Polanco.

¿Cortina de humo a la aprobación de la Ley interior? ¿Acuerdos pactados para las próximas elecciones?

El rumor de los pactos sonó fuerte después de que la noche del jueves se anunciara que el Partido Nueva Alianza se une al PRI; y es que dicen que la maestra Gordillo seguía moviendo los hilos desde prisión. Recordemos que en las elecciones del Estado de México, el magisterio se unió a Morena, pegándole Delfina tremendo susto a Del Mazo.

Ante tanto rumor, José Antonio Meade Kuribreña, precandidato presidencial del PRI, se desvinculó del proceso de la maestra y argumentó que ella sigue un proceso en el que se está aplicando la Ley.

Es verdad, hay un proceso, sin embargo ¿No cree que sea una gran casualidad este momento después de que le negaron varios amparos para acceder a la prisión domiciliaria?

Al menos desde la comodidad de su casa, la maestra puede operar con tranquilidad y volver a unir a la parte del magisterio que ya se le estaba yendo hacia Morena.

Pero Santa no solo adelantó regaló a Elba Esther Gordillo y al Panal, también le trae algo al PAN.

Hace tres días se informaba que el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, le había sido otorgado el auto de libertad por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, acusaciones por parte de la PGR. Por todos los procedimientos, se estima que Padrés salga libre en una semana.

En pocas palabras, Elba y Memo pasarán la navidad en la comodidad de su hogar después de estar presos por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Esto me hace pensar en el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa pues son los mismos delitos que pesan sobre él. ¿Acaso saldrá libre también? Por el momento, la PGR se encuentra trabajando sobre el caso Duarte, integrando las investigaciones pendientes.

Santa también dio regalazo al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien después de haber sido expulsado del PRI por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal indicó que se violó el debido proceso porque Moreira no se defendió, por lo que el procedimiento será repuesto. Mientras tanto, Moreira sigue priísta.

Podríamos decir que aunque se le ha limitado a hacer apariciones públicas a Fidel Herrera Beltrán no le ha ido tan mal, incluso al parecer ya la libró, pues recientemente el Gobierno de Estados Unidos solicitó a México la extradición de Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas por los delitos de lavado de dinero y peculado.

Por lo pronto, en Veracruz se acomodarán muchísimas cosas y se harán grandes acuerdos antes de designar a los próximos candidatos. Habrá que dividir el pastel.

